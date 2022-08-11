В Москве мужчина убил друга, потому что тот был против войны в Украине

Россиянин Виталий (слева) убил своего друга Александра (справа), потому что тот был против войны в Украине/ Telegram Baza

В Москве россиянин убил своего друга, потому что ему не понравилась его позиция – тот выступал против войны в Украине и не поддерживал действия оккупантов.

Спор, во время которого выплыла проукраинская позиция одного из товарищей, разгорелся во время застолья. Об этом сообщил 11 августа Telegram-канал Baza.

Событие произошло 3 августа. Виталий и Павел пришли на застолье к своему товарищу Александру. В процессе распития алкоголя они начали спорить относительно войны против Украины, и оказалось, что Александр не поддерживает развязанную Россией так называемую "специальную военную операцию" и выступает против действий оккупантов в Украине.

Виталию, который поддерживает российскую агрессию, позиция его друга не понравилась, и он схватился за кухонный нож. Мужчина несколько раз ударил товарища ножом в спину.

"После этого Александр упал на диван, а Павел, который был в недоумении от таких дебатов, и Виталий просто разошлись по домам. Через пять дней труп мужчины нашла его жена, а агрессора в итоге заела совесть. Он написал явку с повинной, пояснив, что не хотел никого убивать и лишь обиделся на Александра из-за неуважения к российским военным", – говорится в сообщении.

Напомним, 71-летняя россиянка в Москве "сдала" полиции свою соседку-украинку за то, что она во время конфликта заявила, что Украина победит Россию в войне, вернет свои территории и уничтожит Крымский мост.

Ранее сообщалось, что россияне массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов, которые произошли на военном аэродроме в Сакском районе 9 августа. Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крым, закатила истерику и расплакалась со словами, как она не хочет покидать Алушту, ведь чувствовала себя там "как дома".

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