В Москве на Красной площади мужчина демонстративно выстрелил себе в голову / Reuters

В Москве на Красной площади акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову. Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух.

Как сообщает Telegram канал Readovka, Крисевич поделился своим манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевской завесой будет выстрел". После выстрелов его тут же повалила и увела полиция.

Крисевич стрелял себе в голову охолощенным пистолетом Макарова и получил ожог лица. Он находится в ОВД "Китай-город".

"Павел Крисевич стрелял в себя на Красной Площади из охолощенного пистолета Р-411 шумовым патроном. Адвокат Мансур Гульманов, посетивший задержанного в ОВД "Китай-город", подтвердил, что Павел не получил серьезного вреда здоровью, в данный момент с ним ведутся следственные действия", - сказано в сообщении телеграм-канала.

В своем манифесте Крисевич заявил, что это "контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах".

Павел Крысевич известный по перформансу в поддержку политзаключенных, который он устроил 6 ноября 2020 года у здания ФСБ на Лубянке. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел.

За эту акцию он получил 15 суток административного ареста, а затем его отчислили из экономического факультета Российского университета дружбы народов.

Справка. Охолощённое оружие — изделие, предназначенное для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами), сообщает Википедия.