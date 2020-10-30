В МВФ отреагировали на резонансное решение КСУ по декларациям

Украина должна усилить эффективность работы антикоррупционных институтов - МВФ / Reuters

Международный валютный фонд считает систему электронного декларирования доходов чиновников в Украине важным элементом двустороннего сотрудничества. Украинские власти должны усилить эффективность работы государственных антикоррупционных органов.

Такое заявление поступило от представителя МВФ на информационный запрос государственного информагентства Укринформ с просьбой прокомментировать решение КСУ по антикоррупционным законам.

В частности, в Фонде отмечают, что систему электронного декларирования чиновников в Украине отменять нельзя, так как это очень важный шаг Киева в направлении преодоления коррупции.

"Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных лиц в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять", - считают в МВФ.

Также в Фонде акцентировали внимание на том, что одной из главных основ сотрудничества МВФ и Украины в последний годы является создание Киевом эффективно функционирующей антикоррупционной инфраструктуры. Борьба с коррупцией – важный момент в программе взаимодействия Международного валютного Фонда и Киева, поэтом Украина должна сосредоточиться на усилении соответствующих институтов.Читайте такжеВ МВФ назвали главное условие дальнейшего сотрудничества с Украиной

"Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для разворачивания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ", - подчеркнули в Фонде.

Решение КСУ по антикоррупционным законам