В Нагорный Карабах массово возвращаются беженцы из Армении

В Нагорный Карабах массово возвращаются беженцы / Reuters

После относительной стабилизации отношений между Азербайджаном и Арменией тысячи беженцев возвращаются в Нагорный Карабах. С 14 ноября домой приехали более 28 тысяч беженцев.​

Только за минувшие сутки из Еревана в Нагорный Карабах​ вернулись более 1,4 тысячи беженцев, пишет ТАСС.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 479 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.​

Ранее все эти люди были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в регионе. Однако сейчас ситуация понемногу стабилизируется.

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