В Нагорный Карабах массово возвращаются беженцы из Армении

Более 1,4 тыс. беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах за сутки.
После относительной стабилизации отношений между Азербайджаном и Арменией тысячи беженцев возвращаются в Нагорный Карабах. С 14 ноября домой приехали более 28 тысяч беженцев.
Только за минувшие сутки из Еревана в Нагорный Карабах вернулись более 1,4 тысячи беженцев, пишет ТАСС.
"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 479 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.
Ранее все эти люди были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в регионе. Однако сейчас ситуация понемногу стабилизируется.
Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем ранее сообщал Главред:
- Армяно-азербайджанское вооруженное противостояние завершилось 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Москвой заявления о прекращении боевых действий в регионе.
- Согласно договоренностям, на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- Примечательно, президент Азербайджана Ильхам Алиев допускал размещение турецких миротворцев в Нагорном Карабахе, однако в Кремле эту информацию опровергали. У Путина подчеркивали, что воинского контингента Турции в Карабахе не будет, поскольку меры не предусмотрены соглашениями.
- При этом 11 ноября Анкара и Москва подписали меморандум о создании в Азербайджане совместного мониторингового центра по перемирию в Нагорном Карабахе. Парламент Турции поддержал отправку войск на территорию азербайджанского государства.
Автор: Мария Тупик