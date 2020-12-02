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В Нагорный Карабах массово возвращаются беженцы из Армении

2 декабря 2020, 21:04

Более 1,4 тыс. беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах за сутки.

В Нагорный Карабах массово возвращаются беженцы / Reuters

После относительной стабилизации отношений между Азербайджаном и Арменией тысячи беженцев возвращаются в Нагорный Карабах. С 14 ноября домой приехали более 28 тысяч беженцев.​

Только за минувшие сутки из Еревана в Нагорный Карабах​ вернулись более 1,4 тысячи беженцев, пишет ТАСС.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 479 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.​

Ранее все эти люди были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в регионе. Однако сейчас ситуация понемногу стабилизируется.

Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем ранее сообщал Главред:

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