В ОДКБ планируют учения у границ НАТО и грозятся расширением "группировки миротворцев"

Ряд военных учений ОДКБ планирует провести в качестве, дескать, "меры стратегического сдерживания", сказал руководитель блока Станислав Зась.

ОДКБ собралась проводить военные учения у западных границ Беларуси / Коллаж УНИАН, odkb-csto.org

Ранее контролируемая Кремлем Организация договора о коллективной безопасности планирует в 2023 году провести ряд учений на западных границах. Мероприятия хотят провести якобы в качестве "меры стратегического сдерживания". ОДКБ, мол, готова развернуть более многочисленную "группировку миротворческих сил".

Как сообщает Белта, генеральный секретарь организации Станислав Зась рассказал о том, что ОДКБ в 2023 году планирует провести ряд учений на западных границах (речь идет о границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, которые входят в НАТО, - ред.).

По его словам, сейчас в рамках якобы "сдерживания" хватает учений республики Беларусь со страной-оккупантом РФ. Но в следующем году маневров собираются проводить еще больше.

"Этого достаточно в данной ситуации. В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ, и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", - сказал Зась.

Также он сказал, что ОДКБ не собирается наращивать свою группировку, но, мол, может "очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил".

ОДКБ и война против Украины

Страны российского блока ОДКБ предпочли не вступать в развязанную агрессором Россией полномасштабную войну против Украины.

Они фактически не поддерживают агрессию против Киева. В частности, на саммите в мае в итоговом заявлении организации о войне Москвы с Киевом не было сказано ни слова.

Руководитель комитета Госдумы РФ по оборона Андрей Картаполов грозился вводом войск ОДКБ на оккупированные территории Украины. Впрочем, история закончилась ничем.

В сентябре три государства-участника ОДКБ – Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан – после объявления мобилизации в России напомнили своим гражданам, что участие в войне на территории других стран грозит им уголовной ответственностью.

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