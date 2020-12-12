УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В ООН бьют тревогу и призывают ввести режим ЧП

12 декабря 2020, 23:28

Глобальное чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода.

ООН
ООН призывает ввести в мире чрезвычайное положение / Фото: Reuters

В ООН поведали о том, что все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата".

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в субботу, 12 декабря, во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения, сообщает Радио Свобода.

По мнению генсека ООН, глобальное чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

В саммите приняли участие лидеры из более 70 стран, которые обсудили амбициозные планы борьбы с глобальным потеплением.

Читайте такжеУ Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму

Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", а глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
  • Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
  • В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.
ООН чрезвычайное положение климат
Сейчас вы просматриваете новость «В ООН бьют тревогу и призывают ввести режим ЧП». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Валентина ГафтаНазвана причина смерти Валентина Гафта В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИВ Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ Победа “пушечного мяса”: СМИ раскрыли роль наемников в войне в КарабахеПобеда "пушечного мяса": СМИ раскрыли роль наемников в войне в Карабахе Эрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного КарабахаЭрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного Карабаха "Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление"Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление
Следующий материал

Последние новости

23:57
Коронавирус в Украине 12 декабря - число жертв COVID-19 добралось до отметки в 15 тысяч
23:28
В ООН бьют тревогу и призывают ввести режим ЧП
22:57
В Техасе хотят провести референдум и выйти из состава США
22:45
Глинтвейн связали с неожиданным преимуществом для здоровья Видео
22:27
Смертность от COVID: какое место занимает Украина в европейском рейтинге Видео
Реклама
22:22
Гороскоп на 13 декабря для всех: любовная лафа и большой шаг вперед Видео
22:18
Украину захлестнет еще одна болезнь: Степанов предупредил о новой опасности Видео
21:58
Первая леди призналась, дает ли советы Зеленскому
21:39
Рак груди у мужчин: названы симптомы Видео
21:36
Гвоздь в крышку гроба надежд Трампа: в США отказались отменить итоги выборов Видео
21:27
"Удар по престижу": силовики Беларуси пожаловалось на зверства власти
21:24
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
21:15
Наследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентов
21:14
Кето диета: легкое меню на 7 дней Видео
21:02
Депутат Госдумы объяснил свои резонансные слова о территории Казахстана
20:47
В Минфине пообещали повысить зарплаты медикам - когда и на сколько
20:30
В CD Projekt Red признали, что студия недооценила сложность и масштабы Cyberpunk 2077
20:20
Первый магазин IKEA в Украине: где и когда откроют
20:10
Возле Офиса президента усилили охрану Видео
20:07
Во Франции раскрыли новые планы по Нагорному Карабаху Видео
Реклама
20:05
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
19:38
Врач пояснила, для кого коронавирус наиболее опасен
19:35
Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье: стало известно о жестком решении СБУ Видео
19:33
Психологи указали на 4 скрытых признака насилия в отношениях Видео
19:17
Пользователи YouTube нашли возможность публиковать 18+ контент под видом образовательных видео
19:12
Стало известно, где в Нагорном Карабахе появятся миротворцы из Турции Видео
19:01
Президент вручил престижную награду нацгвардейцу Маркиву Видео
18:56
У Зеленского намекнули на санкционный ответ судьям КСУ и распекли решение Рады Видео
18:50
Изжога: 5 лучших домашних средств против рефлюкса Видео
18:27
Водителям дали важные рекомендации на время гололеда Видео
18:23
"Проломим голову": Алиев пригрозил Армении после возобновления боев за Карабах Видео
18:19
Медитация: 5 самых распространенных практик Видео
18:17
Армения призвала Россию на помощь из-за обострения в Карабахе Видео
17:44
В Сеть слили дату выхода Resident Evil 8 и планы Capcom по продвижению игры
17:41
В РФ похвастались залпом межконтинентальных ракет Булава с атомной подлодки Видео
17:11
Азербайджан начал новое военное наступление в Нагорном Карабахе Видео
16:59
Расширение санкций против Украины: в МИД обвинили РФ в агрессии Видео
16:50
Российская вакцина от коронавируса Спутник V производится "со скрипом": СМИ раскрыли проблемы Видео
16:30
BioWare и EA представили первый полноценный трейлер Dragon Age 4 Видео
16:22
У Зеленского ответили на "анекдотичные" санкции РФ против Украины Видео
Реклама
16:22
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
16:14
"Территория Казахстана – подарок России": в Нур-Султане отреагировали на заявление
15:51
Ученые нашли способ быстро "нейтрализовать" коронавирус на 99,9% Видео
15:48
В Запорожье депутаты пошли стенка на стенку во время избрания главы облсовета Видео
15:34
Создатели мега-популярного хита Fall Guys представили 3-й сезон: дата выхода и забавный трейлер Видео
15:04
"Самоликвидировался": сайт "Миротворец" прокомментировал смерть Валентина Гафта
15:00
В моду на зиму вошли замшевые сумки, которыми хочется завладеть - фото Фото Видео
14:59
Стало известно о перестрелке в Нагорном Карабахе Видео
14:57
"Очень комично": в Слуге народа оценили расширение санкций РФ против Украины Видео
14:45
Сотрудники рынка "Столичный" рассказали о рейдерстве рынка с помощью черного нотариуса
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять