В ООН бьют тревогу и призывают ввести режим ЧП

Глобальное чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода.
В ООН поведали о том, что все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата".
Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в субботу, 12 декабря, во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения, сообщает Радио Свобода.
По мнению генсека ООН, глобальное чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.
В саммите приняли участие лидеры из более 70 стран, которые обсудили амбициозные планы борьбы с глобальным потеплением.
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Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", а глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.
Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
- Также в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
- В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.