В ООН бьют тревогу и призывают ввести режим ЧП

ООН призывает ввести в мире чрезвычайное положение / Фото: Reuters

В ООН поведали о том, что все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата".

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в субботу, 12 декабря, во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения, сообщает Радио Свобода.

По мнению генсека ООН, глобальное чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

В саммите приняли участие лидеры из более 70 стран, которые обсудили амбициозные планы борьбы с глобальным потеплением.

Читайте такжеУ Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму

Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 миллионов долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что "все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", а глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Пандемия COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред: