В оппозиции Беларуси анонсировали сокрушение режима Лукашенко

В Беларуси готовятся новые массовые акции, митинги и забастовки/ Reuters

В Беларуси началась забастовка против правящего режима Александра Лукашенко. Оппозиция планирует провести ряд мероприятий, которые удивят власть и создадут серьезную угрозу ее существованию. Люди готовят массовые протесты и намерены показать режиму, что они хотят сами решать свою судьбу.

Об этом заявил участник Координационного совета Беларуси Павел Латушко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, оппозиция намерена действовать решительно – народный ультиматум уже объявлен, он стартует 25 октября. После этого будут реализованы акции, которые по-настоящему удивят режим Александра Лукашенко.

"Мы планируем осуществить ряд мероприятий, которым очень удивится и будет застигнута врасплох нелегитимная белорусская власть. Создается очень серьезная угроза ее существованию. Мы будем шаг за шагом эту неделю демонстрировать это власти", - сказал Латушко.

Также он добавил, что люди разных возрастов уже собираются в своих дворах и готовят мероприятия с целью демонстрации недовольства ситуацией. Официальные власти должны понять намерения народа самостоятельно определять свое будущее.Читайте также"Фашисты, садюги": в Беларуси ОМОН хватает прохожих прямо во дворах

"Это на самом деле такое положительное учредительное движение, оно направлено на то, чтобы дать понять властям, что сегодня граждане сами хотят решать свою судьбу — от центральной до местной власти. Это очень важный сигнал для нелегитимного руководства Беларуси", - подчеркнул оппозиционный политик.

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