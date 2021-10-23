В оружии Болдуина был один боевой патрон: СМИ сообщили новые подробности трагедии

Алек Болдуин сотрудничает со следством / Reuters

​В оружии, из которого актер Алек Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу на съемках фильма "Раст", находился "один боевой патрон".

Об этом говорится в письме, которое профсоюз IATSE Local 44, объединяющий представителей разных профессий, направил своим членам, пишет Variety.

В сообщении от имени секретаря-казначея профсоюза Энтони Павлюка сказано, что на съемочной площадке произошел "случайный выстрел из оружия". Представитель организации отметил, что за реквизит в фильме отвечали члены съемочной группы из Нью-Мексико.

По данным The Associated Press, оружие Болдуину вручил помощник режиссера. Он сказал актеру, что пистолет можно безопасно использовать. Это произошло за мгновения до того, как Болдуин случайно убил оператора.

Продюсерская компания ранее сообщала, что в оружии использовали холостые патроны, но в офисе шерифа отмечали, что пока рано говорить, какой тип патрона был использован.

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Алек Болдуин случайно застрелил оператора

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября. В результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза. Съемки фильма приостановлены. Пока неизвестно, что будет дальше с производством киноленты.

Комментарий Болдуина

Американский актер впервые высказался о трагедии на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". На своей странице в Twitter он написал, что потрясен случившимся.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием, которое ведет полиция, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – заявил Болдуин.