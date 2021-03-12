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В Польше выдвинули новые обвинения из-за стадиона Шухевича в Тернополе

12 марта 2021, 05:01
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Роман Шухевич был одним из "особо ярых сторонников жестоких чисток", заявили в польском Институте нацпамяти.

Польша
В Польше прокомментировали переименование стадиона в Тернополе / УНИАН

Польский Институт национальной памяти выразил протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.

В польском Институте нацпамяти уверены, что Шухевич "ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше", говорится в сообщении на странице учреждения в Facebook.

"Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения. Украинский прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом", - говорится в заявлении польского института.

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Скандал с переименованием стадиона в Тернополе:

  • Ранее посол Изрвиля в Украине Джоэль Лион выразил недовольство переименованием центрального стадиона в Тернополе в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Лион в своем Twitter от лица Израиля потребовал немедленно отменить решение о присвоении стадиону имени Шухевича.
  • В МИД Украины прокомментировали требование посла Израиля немедленно отменить решение о присвоении стадиону имени Шухевича в Тернополе и назвали сохранение национальной памяти украинского народа одним из приоритетов государственной политики нашей страны.
  • В свою очередь польский город Замостье приостановил отношение с Тернополем, говорится в заявлении мэра Замостья Анджея Внука после переименования стадиона именем Шухевича. Польская сторона также отказалась от совместных проектов.
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