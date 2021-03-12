В Польше выдвинули новые обвинения из-за стадиона Шухевича в Тернополе

В Польше прокомментировали переименование стадиона в Тернополе / УНИАН

Польский Институт национальной памяти выразил протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.

В польском Институте нацпамяти уверены, что Шухевич "ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше", говорится в сообщении на странице учреждения в Facebook.

"Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения. Украинский прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом", - говорится в заявлении польского института.

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Скандал с переименованием стадиона в Тернополе: