В разведке США озвучили три сценария развития войны в Украине

В США назвали три варианта развития войны / ERR

Глава американской разведки Аврил Хейнс перечислила три сценария развития войны России против Украины, пишет Reuters.

Первый сценарий состоит в том, что продвижение России на востоке Украины сломало бы волю украинцев к войне и позволило бы российским военным захватить еще большую часть страны. Этот результат - новая цель Владимира Путина после поражения в его первоначальной попытке свергнуть правительство Украины.

Второй вариант - Россия будет доминировать на востоке, но не сможет продвинуться гораздо дальше. Две страны зашли бы в тупик, который Хейнс назвала "изнурительной борьбой".

Третий вариант - Украина остановит продвижение России на восток, а также добьется успеха в контратаках. Украина уже вернула себе часть территории, особенно в южной части страны, и некоторые военные эксперты ожидают в ближайшее время более широкого наступления.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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