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В РФ грозят заблокировать Википедию за статью о войне против Украины

1 марта 2022, 21:56

Роскомнадзор направил сообщение от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии.

Википедия
/ Фото: more-news.ru

В России грозятся заблокировать онлайн-энциклопедию Википедия из-за статьи о войне РФ против Украины.

Соответствующее предупреждение Роскомнадзор направил сервису Википедия. В документе содержится угроза блокировки Википедии на территории РФ из-за статьи о вторжении в Украину.

"Роскомнадзор направил сообщение от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью "Вторжение России в Украину (2022)",- говорится в сообщении.

Обратим внимание, что сервис не собирается удалять статью, поскольку она все еще доступна. В то же время Википедия поделилась с фолловерами способами обхода вероятной блокировки.

Украина не пойдет на территориальный раздел государства. У Киева есть три условия – прекращение войны, остановка огня и вывод российских войск. Ни при каких вариантах не рассматривается возможность нахождения на территории украинского государства военных подразделений агрессора. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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Он сказал о том, что у Киева есть три условия по завершению российско-украинского военного конфликта.

"Наши условия просты… Общий тренд такой: прекращение войны, прекращение огня и вывод войск", - отметил Арестович.

viber
война России и Украины
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