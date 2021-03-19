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В РФ рассказали о зимнем дворце Путина с царскими "понтами"

19 марта 2021, 04:25
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Владимир Путин потребовал в свою резиденцию модель рояля, впервые изготовленного для императора Николая II.

Путин
Владимир Путин / УНИАН

У президента Владимира Путина в РФ нашли новую элитную резиденцию Ачипсе возле курорта Красная поляна в Краснодарском крае.

В 2014 году про этот объект рассказал журналист и блогер Андрей Мальгин, до этого показавший фото предполагаемой резиденции Дмитрия Медведева под названием Псехако. По его данным, рядом с ней расположено шале Ачипсе, которое и приписывают Путину, пишет Sobesednik.ru.

Подчеркивается, что площадь шале Ачипсе составляет 3800 квадратных метров. Внутри расположены несколько спален и общие зоны, включая каминную комнату.

Небо над этим объектом закрыто для БПЛА, а на территорию объекта могут беспрепятственно проходить сотрудники ФСО.

При этом к Ачипсе ведет отдельная подвесная канатная дорога протяженностью 2775 метров. Также там есть вертолетная площадка, двухэтажная баня, бассейн площадью 385 квадратных метров, и шесть пассажирских лифтов.

/ sobesednik.ru

Также на территории объекта действует радиолокационная система Rohde & Schwarz, которая позволяет обнаружить дроны, "жучки" и установленные в режиме ожидания самодельные взрывные устройства.

Издание сообщает, что для отделки Ачипсе использовалось напольное покрытие из состаренного дуба, инкрустированного мрамором, по 400 тысяч за квадратный метр.

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/ sobesednik.ru

Чем "нафаршировали" дворец Путина Ачипсе:

  • Рояль немецкой фирмы Blüthner за шесть миллионов рублей (модель называется Nicolaus II, впервые она была изготовлена для российского императора Николая II);
  • Подсвечники французского производителя Christofle по 275 тысяч рублей каждый;
  • Одеяло итальянской фирмы Frette за 140 тысяч;
  • Винный столик за 150 тысяч;
  • Сервировочные тележки по 118 тысяч;
  • Кожаные корзины для мусора по 76 тысяч.
  • Коллекция копий средневековых гобеленов, сделанных вручную в Италии, позолоченные вазы по 187 тысяч рублей и стеклянные кувшины по 168 тысяч.
/ sobesednik.ru

Дворец Путина под Геленджиком: о чем сообщалось ранее

  • В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
  • В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
  • В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.
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