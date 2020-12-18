В России гневно отреагировали на запрет Путину посещать Олимпийские игры

В России будут оспаривать решение CAS запретить Путину посещать Олимпиаду и чемпионат мира / Reuters

Россия намерена оспорить решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по запрету инстанции на посещение президентом Владимиром Путиным крупных международных соревнований на 2 года. Россияне такой вердикт считают абсолютно неприемлемым.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, решение CAS нельзя оставлять без ответа и следует оспаривать.

"Это решение - абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", - сказал политик в комментарии РИА Новости.

Он подчеркнул, что вердикт суда неприемлем с правовой точки зрения – должны быть наказаны те, кто виновен в нарушении антидопинговых правил, а не "главы крупнейших олимпийских держав мира".Читайте такжеНовый удар по России: Путину запретили посещать Олимпиаду и мировые соревнования

Спортивный арбитражный суд в Лозанне