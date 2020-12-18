В России гневно отреагировали на запрет Путину посещать Олимпийские игры

Решение Спортивного арбитражного суда по санкциям против Путина и российских чиновников неприемлемо, считает Владимир Джабаров.
Россия намерена оспорить решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по запрету инстанции на посещение президентом Владимиром Путиным крупных международных соревнований на 2 года. Россияне такой вердикт считают абсолютно неприемлемым.
Как заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, решение CAS нельзя оставлять без ответа и следует оспаривать.
"Это решение - абсолютный беспредел, это совершенно неприлично. Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа", - сказал политик в комментарии РИА Новости.
Он подчеркнул, что вердикт суда неприемлем с правовой точки зрения – должны быть наказаны те, кто виновен в нарушении антидопинговых правил, а не "главы крупнейших олимпийских держав мира".Читайте такжеНовый удар по России: Путину запретили посещать Олимпиаду и мировые соревнования
Спортивный арбитражный суд в Лозанне
- Спортивный арбитражный суд 17 декабря вынес вердикт в споре между WADA и РУСАДА (всемирным и российским антидопинговыми агентствами, - ред.), согласно которому России запрещено принимать участие в Олимпиаде и чемпионатах мира на 2 года.
- Также суд запретил президенту РФ Владимиру Путину, а также российским политикам и чиновникам, посещать престижные международные спортивные соревнования на официальном уровне. Таким образом, российский президент и государственные деятели не смогут поехать на ЧМ-2022 в Катар.
- Всемирное антидопинговое агентство 9 декабря на 4 года отстранило сборную России от участия в Олимпиаде и чемпионатах мира. Решение связано с обвинением WADA в адрес РФ в фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.
- Примечательно, Спортивный арбитражный суд в Лозанне своим решением от 17 декабря сократил срок дисквалификации России с 4 до 2 лет.