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В России назвали условие, при котором Кремль заставят освободить Навального

21 февраля 2021, 18:45
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Главы МИД стран Евросоюза планируют одобрить новые санкции против РФ уже 22 февраля.

Навальный
У Навального считают, что санкции против окружения Путина могут заставить Кремль выпустить Навального на волю / Reuters

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выйдет на свободу только в том случае, если в отношении окружения президента РФ Владимира Путина будут введены персональные санкции. Российские власти понимают только язык силы, а стремление к диалогу трактуют как слабость, сказал глава региональных штабов оппозиционера Леонид Волков информагентству Reuters.

По его словам, если в Кремле сделают вывод, что Навального лучше отпустить, то решение по его делу будет изменено.

"Путин - диктатор, но он мыслит рационально. Если плюсов от заключения Навального в тюрьму станет меньше, чем минусов, он изменит свое решение", - считает Волков.

Он также утверждает, что Брюссель окажет существенную поддержку Навальному в том случае, если страны Евросоюза введут персональные санкции против окружения Путина.Читайте такжеНавальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина

"Если многие из его ближайших союзников будут недовольны, это может быть опасно для Путина и может заставить его изменить свое решение. А может, и нет, но санкции - лучшее, что сейчас может сделать Европа", - добавил Волков.

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новости России Владимир Путин Алексей Навальный Леонид Волков
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