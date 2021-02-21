В России назвали условие, при котором Кремль заставят освободить Навального

Главы МИД стран Евросоюза планируют одобрить новые санкции против РФ уже 22 февраля.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выйдет на свободу только в том случае, если в отношении окружения президента РФ Владимира Путина будут введены персональные санкции. Российские власти понимают только язык силы, а стремление к диалогу трактуют как слабость, сказал глава региональных штабов оппозиционера Леонид Волков информагентству Reuters.
По его словам, если в Кремле сделают вывод, что Навального лучше отпустить, то решение по его делу будет изменено.
"Путин - диктатор, но он мыслит рационально. Если плюсов от заключения Навального в тюрьму станет меньше, чем минусов, он изменит свое решение", - считает Волков.
Он также утверждает, что Брюссель окажет существенную поддержку Навальному в том случае, если страны Евросоюза введут персональные санкции против окружения Путина.Читайте такжеНавальный назвал сценарий эффективного удара санкциями по режиму Путина
"Если многие из его ближайших союзников будут недовольны, это может быть опасно для Путина и может заставить его изменить свое решение. А может, и нет, но санкции - лучшее, что сейчас может сделать Европа", - добавил Волков.
Алексей Навальный новости
- 31 января Фонд борьбы с коррупцией предоставил администрации президента США Джо Байдена список из 35 высокопоставленных лиц России, которые, по данным организации, входят в окружение президента РФ Владимира Путина. Вашингтон попросили ввести против них санкции.
- Бабушкинский районный суд города Москвы 20 февраля отклонил апелляцию защиты Навального и подтвердил законность замены ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Навального отправят в колонию на 2,5 года.
- В понедельник, 22 февраля, главы МИД стран Евросоюза намерены одобрить новые санкции против лиц и организаций, которые причастны к аресту Алексея Навального. Новые ограничения, скорее всего, будут введены в действие в марте. По данным Bloomberg, несмотря на призывы Навального и его соратников, Европа не собирается вводить санкции против российских олигархов.