В России объяснили, почему Путин не готов к поглощению Беларуси

Россия стремится удержать Лукашенко у власти в Беларуси - эксперт / Reuters

Российский президент Владимир Путин по причине ряда проблем внутри страны и ситуацией с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального не готов пойти на поглощение республики Беларусь. Однако ему нужно обеспечить поддержку режима Лукашенко, именно поэтому глава РБ получил кредит.

Об этом заявил российский политтехнолог Глеб Павловский в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, стратегической целью Путина действительно является присоединение Беларуси. Однако сейчас в Кремле не хотят о чем-либо договариваться с действующим президентом РБ – для начала нужно удержать его у власти в республике.

"Сверхзадачей является поглощение Беларуси, но это длинные волны. Сейчас Путину бессмысленно договариваться о чем-то с Лукашенко. Ему нужно его поддержать, остатки его инфраструктуры силовой и управленческой убедить в том, что рано убегать от Лукашенко. Для этого надо дать денег", - считает Павловский.

Также он добавил, что Путин столкнулся с дилеммой, каким образом должно произойти поглощение Беларуси. На данный момент определенные условия не позволяют Москве сделать шаг. Именно поэтому Путин даже не стал встречать Лукашенко по приезду, а накануне встречи с белорусским политиком сделал звонок президенту Франции Эммануэлю Макрону.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси назвали условие признания Путина национальным героем

"Путин сейчас, наверное, решает вопрос - дружеского или недружественного поглощения. Сейчас он вряд ли намерен сделать какой-то шаг. Все-таки он попал в много затруднительных положений с отравлением Навального, недовольством в сибирских регионах, чтобы сейчас вот так принимать что-то, устраивать белорусский эксцесс. Ведь он не может знать, как будут вести себя российские войска в Беларуси и белорусские в отношении них. Поэтому Путин не будет идти далеко. Он позвонил Макрону до встречи с Лукашенко, это был явный сигнал. Он не встретил Лукашенко, послал туда губернатора", - добавил Павловский.Читайте такжеРоссия отправляет армию и технику в Беларусь: стало известно о планах Москвы