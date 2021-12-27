В России засуетились из-за воинского учета женщин в Украине: Матвиенко не стеснялась в выражениях

Валентина Матвиенко отреагировала на воинский учет женщин в Украине / УНИАН

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко называет "военной истерией" постановку женщин на воинский учет в Украине. При этом она заверила, что Россия не собирается нападать на Украину.

В ходе пресс-конференции Матвиенко отметила, что якобы проведена мощная информационная атака, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину. По ее словам, накопление российских войск и вооружений возле границы Украины ни о чем не говорят.

"Это безусловно информационная грубая русофобская атака на Россию. Все эти домыслы о том, что мы готовимся нападать… Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. Фейковая история о формировании общественного мнения против России", – сказала Матвиенко, при этом она ни слова не сказала о стягивании войск РФ к границам Украины.

Кроме того, Матвиенко высказалась о воинском учете женщин в Украине. Она считает, что это не что иное, как "военная мобилизация".

"Вот сейчас как оценить: в Украине объявлена военная мобилизация женщин. Все женщины, даже беременные, должны и обязаны пойти в военкомат и стать на учет. Как назвать это, кроме как военной истерией?! Каждый день, даже из утюга, не только из телевизора и из радио: "Россия — агрессор, Россия готовится напасть, готовимся к войне". Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена мобилизация женщин до 60 лет, если не ошибаюсь", – отметила председатель Совфеда России.

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Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

В воскресенье, 26 декабря, в Министерстве обороны Украины уточнили, что новые нормы о воинском учете касаются также беременных и женщин с малолетними детьми.

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