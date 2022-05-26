В России суд уволил со службы росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине

Суд признал виновными 115 служащих Росгвардии в невыполнении приказа.
В России осудили 115 служащих Росгвардии, которые отказались воевать за путинские идеи в Украине. Военнослужащих признал виновными Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает росСМИ.
Российских гвардейцев отправили в Украину, однако они отказали участвовать в боевых действиях и вернулись к местам постоянной дислокации. Суд признал их виновными в невыполнении приказа.
"В судебном заседании были исследованы соответствующие приказы о привлечении истцов к выполнению служебного задания, составленные в отношении них протоколы о грубые дисциплинарные проступки и иные необходимые документы, а также допрошены как свидетели, должностные лица Росгвардии", - говорится в сообщении.
По решению суда гвардейцы были уволены со службы. Следует отметить, что решение можно обжаловать, однако можно предположить, что делать этого они точно не будут.
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Как сообщали в Генштабе, украинские военнослужащие ликвидировали по меньшей мере 29 600 российских оккупантов.
Напомним, ранее в самопровозглашенной "ДНР" местные воины устроили бунт и отказались ехать на войну. Они пожаловались на то, что из них незаконно были сформированы подразделения, а вывезти на территорию соседней "ЛНР" их хотели обманом.
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