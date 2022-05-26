УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России суд уволил со службы росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине

26 мая 2022, 18:33

Суд признал виновными 115 служащих Росгвардии в невыполнении приказа.

false
В РФ уволили росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине / fishki.net, УНИАН

В России осудили 115 служащих Росгвардии, которые отказались воевать за путинские идеи в Украине. Военнослужащих признал виновными Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает росСМИ.

Российских гвардейцев отправили в Украину, однако они отказали участвовать в боевых действиях и вернулись к местам постоянной дислокации. Суд признал их виновными в невыполнении приказа.

"В судебном заседании были исследованы соответствующие приказы о привлечении истцов к выполнению служебного задания, составленные в отношении них протоколы о грубые дисциплинарные проступки и иные необходимые документы, а также допрошены как свидетели, должностные лица Росгвардии", - говорится в сообщении.

По решению суда гвардейцы были уволены со службы. Следует отметить, что решение можно обжаловать, однако можно предположить, что делать этого они точно не будут.

Читайте такжеХотят прорваться в ряд городов и занять Луганщину: оккупанты массово наступают на Донбассе - Генштаб

Как сообщали в Генштабе, украинские военнослужащие ликвидировали по меньшей мере 29 600 российских оккупантов.

Напомним, ранее в самопровозглашенной "ДНР" местные воины устроили бунт и отказались ехать на войну. Они пожаловались на то, что из них незаконно были сформированы подразделения, а вывезти на территорию соседней "ЛНР" их хотели обманом.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Росгвардия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:51

Гонят на минные поля, а выживших расстреливают: оккупанты устроили сафари на людей на Херсонщине

18:41

ВСУ освободят юг Украины, как только накопят силы, а войска РФ утратят атакующий потенциал – ПодолякВидео

18:33

В России суд уволил со службы росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине

18:31

Стягивают Искандеры: Лукашенко пошел на тревожный для Украины шаг и сделал военное распоряжениеВидео

18:05

Угроза атаки с севера и захвата Киева: в Минобороны оценили риски еще одного удара РоссииВидео

Реклама
18:04

Херсон уходит под воду: оккупированному региону грозит бедаВидео

18:01

Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть

17:37

Две крайности России: почему Запад требует от Украины уступить территориимнение

17:30

Начнутся ожесточенные бои и борьба за территории: гороскоп для Украины на июньВидео

17:11

Бронирование для военнообязанных : кто и как может получить отсрочку во время мобилизации

17:10

Гороскоп для Тельцов на июнь 2022: астролог назвала самые лучшие и опасные дниВидео

17:08

Оккупанты отправили в РФ почти 60 тонн награбленного в Украине: были даже колбасы и консервы

17:04

Войска РФ пытаются наступать: враг штурмует позиции ВСУ, интенсивность боев усилилась – МинобороныВидео

16:38

В разведке рассказали детали геройского прорыва украинских вертолетчиков в осажденный Мариуполь

16:38

Большой куш и денежная удача: три знака зодиака до конца мая станут счастливчиками

16:34

"Он как кот Баюн": Приходько призналась, что ее бесит АрестовичВидео

16:31

Оккупанты ударили ракетами по центру Харькова: много погибшихВидео

16:14

Рашисты обстреливают все машины, которые едут из Северодонецка: город хотят захватитьВидео

16:14

Венгрия шантажирует ЕС из-за России: Украина допускает, что с трубой "Дружба" может что-то случитьсяВидео

16:00

Следующие несколько недель будут очень тяжелыми: Данилов назвал коварный план России в УкраинеВидео

Реклама
15:50

Не только соль: в Украине с полок магазинов исчезнет еще один продуктВидео

15:40

Может вызвать появление опухолей: кому категорически нельзя есть редис

15:38

Осуществление желаний и успех во всем: три знака зодиака станут счастливчиками лета 2022

15:35

Больше не летает: ВСУ ликвидировали белорусского пилота-пенсионера, воевавшего в составе ЧВК

15:25

Украина поплывет: синоптики назвали дату атаки мощного шторма и сильных ливнейВидео

15:13

"Подсчет убитых и раненых невозможен": рота российских десантников удачно высадилась на ДонбассеВидео

15:12

Во Львовской области умер украинский певец и композитор

15:12

Эльфы поняли, что они - орки: как украинцы открывают глаза на россиян всему мирумнение

14:52

"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к УкраинеВидео

14:48

Оказался такой "гнилью": Панин дал ценный совет кремлевскому подхалиму Охлобыстину

14:48

Бить врага на расстоянии: Залужный рассказал, что нужно ВСУ для победы над рашистамиВидео

14:21

Урожай на зависть соседям: как приготовить два суперудобрения для малиныВидео

14:20

Как будут пересчитывать пенсии: в Пенсионном объяснили, кто получит дополнительные выплаты

14:16

Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:15

Беженцы из Украины начнут платить в транспорте: где отменяют бесплатный проезд

14:11

"Трагедия с крокодилом": у Агутина прокомментировали информацию о смерти дочери

14:09

Раньше орудовал в "ДНР": стало известно, кто из генералов РФ приказал обстрелять Запорожскую область

14:08

Смотришь - в мусоре ноги лежат: Фагот из ТНМК рассказал о жутком моменте в разбомбленном Харькове

14:07

Вкуснейший летний завтрак за 7 минут: изумительно простой рецептВидео

13:59

Запад вооружил Украину штурмовиками Су-25: СМИ раскрыли необычную схему доставкиВидео

Реклама
13:57

В России тоскуют по Меладзе и Лободе и ждут новых концертов: "достучиться до них Боженька"

13:31

Блокпост разбит, враг отброшен: ВСУ уничтожили оккупантов на трассе Бахмут-ЛисичанскВидео

13:27

Мир в Украине на условиях Путина невозможен: РФ не должна выиграть - Шольц

13:25

Отрезали язык, изнасиловали и убили: оккупант рассказал о зверствах армии РФ в УкраинеВидео

13:23

2% украинцев до сих пор хорошо относятся к России, а 92% - плохо - опрос

13:23

Каждый россиянин – Путин: почему эта война с Россией не последняямнение

13:00

В правительстве рассказали, как можно получать пенсии в оккупированных районах Украины

13:00

Гороскоп на завтра, 27 мая 2022: Львам – долги, Девам – большое везение, Козерогам – судьбоносная встреча

12:57

Литовский телеведущий собрал миллион евро на Байрактар и планирует еще

12:57

В "ДНР" грозят "референдумом" о присоединении всего Донбасса к РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять