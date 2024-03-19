В России уже бредят французской армией в Украине

Директор российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит контингент для отправки в Украину. Откуда у путинского окружения такие данные - неизвестно. Нет никаких подтверждений словам Нарышкина.
На первом этапе отправки в Украину армия Франции якобы составит около 2 тысяч военных, сказал он в комментарии пропагандистским помойкам.
"Французское воинское подразделение в Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил", - утверждает Нарышкин.видео дня
При этом накануне провоенные российские паблики делились "инсайдами" якобы состоявшегося разговора Путина и Нарышкина, в ходе которого "президент" РФ настаивал на усилении работы своей разведки во Франции из-за последних заявлений Макрона по поводу войск в Украине.
Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась
Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу".
Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.
Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
Но затем Нарышкин начал противоречить себе же, заявив, что французские военные якобы в Украине уже понесли больше потерь, чем во времена Алжирской войны, когда Франция, по разным оценкам, потеряла до 25 тысяч бойцов.
"Французская армия обеспокоена потерями в Украине, они крупнейшие с войны в Алжире в XX веке", - цитируют Нарышкина пропагандисты.
Войска НАТО в Украине
Еще в феврале французский лидер Эммануель Макрон сделал заявление по поводу размещения в Украине войск НАТО. В разговоре с союзниками он подчеркнул, что Запад "сделает все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну".
Затем Макрон уточнил, что Франция готова ввести в Украину войска, если Россия еще раз пойдет на Киев или Одессу. Французских парламентариев также обеспокоили слова президента о том, что у помощи Украине "больше не существует никаких красных линий".
Идею Макрона уже поддержала Польша . В частности, глава МИД страны Радослав Сикорский отметил, что подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.
Кроме того, отправкой войск в Украину заинтересовались Литва и Эстония.
"Я приветствовал идею направления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которой мы располагаем", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
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