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В Сети узнали, о чем Патрушев предупредил Путина после атаки дронов на Москву

Анна Ярославская
31 мая 2023, 11:53 обновлено 31 мая, 12:02
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Патрушев сообщил Путину, что Москву и Московскую область 30 мая атаковали не менее 40 беспилотников. Система ПВО отработала очень плохо.
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Путин обговорил с Патрушевым и силовиками атаку дронов на Москву / Коллаж: Главред, фото: совбез РФ, скриншот

После массированной атаки дронов на Москву 30 мая российский диктатор Владимир Путин провел несколько совещаний с представителями руководства силового и военного блоков, во время которых секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев озвучил президенту РФ неутешительные прогнозы относительно дальнейшего развития событий. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, Путину доложили об уничтожении и перехвате 30 из 32 беспилотных летательных аппаратов (два якобы упали сами), а также об отсутствии жертв и существенных разрушений. По мнению военного руководства РФ целью атаки были военные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, а также административные и жилые объекты.

В свою очередь, Патрушев сообщил Путину, что Москву и Московскую область атаковали не менее 40 беспилотников, а целью атаки была скорее демонстрация возможностей и разведка, а не нанесение ударов.

По словам Патрушева, несколько беспилотников просто кружили долгое время над разными объектами, в том числе и над энергетической и гражданской инфраструктурой, и не пытались нанести удар.

"Помимо демонстрации возможностей, вероятной целью было выявление ПВО и проверка эффективности беспилотников разного типа. О том, что у противника не было желания нанести удары, по мнению Патрушева, говорит отсутствие приведения в действие взрывных устройств, которыми были оснащены некоторые беспилотники, и отсутствие целенаправленных ударов. По оценке секретаря Совбеза, военные не справились с отражением имитации массированного удара, ПВО отработало очень плохо [неценз.] и при желании противника нанести реальный удар будет катастрофа. Путин распорядился "принять меры" и закрыл совещание", - рассказали на канале.

Атака дронов на Москву 30 мая

Утро 30 мая началось для жителей Москвы и Подмосковья со взрывов – на столицу страны-агрессора России была совершена массовая атака беспилотниками. Сообщалось о нескольких попаданиях в многоэтажки – дома получили незначительные повреждения. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, к медикам обратились только два человека с несерьезными травмами.

Всего российские пропагандистские СМИ сообщали о 25 дронах, которые ударили по Москве. Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Украина запустила 32 беспилотника.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что Москва была атакована при помощи 8 беспилотников утром 30 мая. 5 дронов они якобы сбили, а еще 3 - подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

В эпицентре атаки дронов оказались имения путинской элиты. В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев.

Российский диктатор Владимир Путин похвалил работу ПВО, несмотря на атаку беспилотников на Москву и Московскую область, которая состоялась 30 мая.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к атаке, и предположил, что возможно "дроны хотят вернуться к создателям".

Смотрите видео - Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что РФ пожалеет о том, что атакует Украину дронами и ракетами:

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