2023 год может стать самым теплым за последние 125 тысяч лет. В своем последнем отчете климатологи зафиксировали ряд температурных рекордов, свидетельствующих о повышении температуры на Земле. Об этом сообщили ученые службы изменения климата Европейского Союза "Коперник".
По данным климатологов, в этом году был зафиксирован ряд температурных рекордов. В разные периоды 2023 года установили несколько рекордов температуры, в том числе в октябре, когда температура побила предыдущий рекорд 2019 года. Она превысила прошлый рекорд на 0,4°C.
"Рекорд был побит на 0,4°C, что является огромным отрывом", - отметила заместитель директора Службы Саманта Берджесс.
Она также назвала октябрьскую температурную аномалию "очень экстремальной".
В целом, результаты температурных рекордов и исследований показывают, что 2023 год предположительно станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был в 2016 году - в год Эль-Ниньо.
"Благодаря совместным усилиям ученых-климатологов, в том числе Межправительственной группы экспертов ЕС по изменению климата, мы пришли к выводу, что 2023 год является самым теплым годом за последние 125 000 лет", - заключил Берджесс.
Явление Эль-Ниньо
Повышение температуры в этом году также связано с климатическим явлением Эль-Ниньо, которое наблюдалось как в 2016 году, так и в этом году. Эль-Ниньо определяется резким повышением температуры воды в восточной части Тихого океана.
Майкл Манн, климатолог из Пенсильванского университета, сказал: "Большинство годов Эль-Ниньо сейчас являются рекордсменами, потому что глобальное тепло Эль-Ниньо суммируется с постоянным потеплением, вызванным человеком".
Единственный раз, когда температурный рекорд был побит с таким большим отрывом, был сентябрь 2023 года.
Погода в Украине
Напомним, синоптик Укргидрометцентра предупредила, что украинцы могут почувствовать серьезное похолодание уже в скором времени. Она назвала даты, когда температура воздуха ощутимо снизится и в Карпатах налетит снег. В других регионах нашего государства до 15 ноября снега не прогнозируется.
Также, погода в Украине в течение этой недели обещает быть неустойчивой и крайне аномальной для ноября. Прогноз предусматривает большое количество осадков, а также температурные показатели, которые выходят за пределы привычных для этого месяца. Дожди и грозы будут частыми гостями на картине погоды в течение этого периода.
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