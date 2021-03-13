"В штаны залезли": Лукашенко прокомментировал фильм о его богатствах

Лукашенко прокомментировал фильм о его богатствах / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал фильм телеграм-канала Nexta о своем "многомиллионном имуществе". Он назвал его "калькой с фильма о Путине" и добавил, что "никогда себе не позволит украсть что-то у людей".

Он отметил, что еще не смотрел этот фильм. "Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет", - сказал Лукашенко, передает Белта.

По его словам, представленная в фильме информация лжива. Он подчеркнул, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое, ибо, особенно в глазах тех людей, которые его поддерживают, выглядел бы крайне негативно.

"Самое страшное для меня - опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?", - возмутился президент Беларуси.

Фильм о богатствах Лукашенко – о чем сообщалось ранее: