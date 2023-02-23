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В США допустили передачу Украине новейших истребителей

23 февраля 2023, 19:15
Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина была сильной, а российский директор Владимир Путин не смог организовать новое нападение, сказала Виктория Нуланд.
F-35, Украина
США обсуждают возможность поставки Украине истребителей 4 и 5 поколения - Нуланд / Коллаж Википедия, УНИАН

В США обсуждают вопрос передачи Украине боевой авиации четвертого и пятого поколения. Ряд стран заинтересован в том, чтобы поставить Киеву авиацию в целом, и они могут свободно принять такое решение. Нужно думать, как в будущем построить сильную противовоздушную оборону Украины и усилить государство так, чтобы директор агрессора РФ Путин не пошел на новую военную агрессию. Об этом заявила заместитель Государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

В интервью The Washington Post она рассказала, что американское государство хочет быть уверенным в своей позиции, согласно которой Украина – достаточно сильна для того, чтобы Путин снова не напал.

По словам чиновника, ряд европейских стран в целом хотели бы поставить Украине боевую авиацию. Вашингтон не будет против их суверенного решения.

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"Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих самолетов. И, как ранее заявил президент США Джо Байден, это решение предстоит принимать им", - отметила Нуланд.

Также она добавила, что нужно думать о том, как построить в Украине сильную ПВО.

"Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, которая будет включать в себя некоторые вещи, которые уже были предоставлены, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставили", - уточнила позицию Нуланд.

В ответ на вопрос о возможной передаче Украине истребителей четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений, она сказала, что дискуссии ведутся.

"Знаете, мы продолжаем вести эти разговоры как внутри страны, рассматривая более долгосрочную противовоздушную оборону, так и с Украиной", - подчеркнула Виктория Нуланд.

Справка

Истребители пятого поколения – это новое поколение боевых самолетов. Попытки работы над такими боевыми машинами начались в США и СССР еще в 1970-х годах, когда самолеты 4-го поколения – Су-27, МиГ-29, F-14 и F-15 – делали только первые шаги.

Известно, что истребители 5-го поколения оснащены стелс-технологиями малозаметности.

К 2021 году истребители пятого поколения приняла на вооружение США –F-22 Raptor (2005), F-35A/B (2015) и F-35C (2019), КНР J-20 (2017) и Россия (Су-57 (2020). Китай проводит испытания боевых машин J-31, а Япония – X-2 (ATD-X).

Истребители для Украины

Премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Лондоне рассказал, что Королевство допускает возможность поставки Киеву истребителей.

Сунак уточнил, что британские Военно-воздушные силы собираются начать обучение украинских пилотов управлению боевой авиацией стандартов НАТО.

Позже министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон в ближайшем будущем не будет поставлять Украине авиацию. По его словам, если британцы дадут Киеву боевые самолеты, им придется отправить в Украину 200 своих военных.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Берлин пока не готов обсуждать отправку Киеву истребителей. Как полагает министр, сначала нужно решить вопрос поставки танков.

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Наступление России на Украину:

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