В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

В США в городке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир уже завершилось голосование за президента США, голоса поделились поровну, отмечают СМИ.

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Известны первые результаты голосования на выборах президента США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Есть первые результаты выборов президента США в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир

Последние заявления Харрис перед выборами

Последние заявления Трампа перед выборами

В Соединенных Штатах уже начались президентские выборы, кандидатами на которых являются действующий вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. О первых результатах выборов сообщает CNN.

Оба кандидата получили по три голоса в маленьком городке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир, где день выборов начался одним из первых в стране, где избиратели определили свои президентские предпочтения.

видео дня

Городок Диксвилл-Нотч, расположенный на границе с Канадой на севере Нью-Гемпшира, открыл и закрыл свой избирательный участок сразу после полуночи по местной традиции, которая длится с 1960 года. В голосовании приняли участие четверо республиканцев и незадекларированных избирателей.

"По традиции, все избиратели, имеющие право голоса, собираются в ныне недействующем отеле "Бальзамс" в Диксвилл Нотч, чтобы отдать свои тайные голоса после открытия избирательных участков в полночь. После каждого голосования происходит подсчет голосов и объявление результатов - на несколько часов раньше, чем где-либо в другом месте, что делает это место привлекательным для национальных репортеров, которых часто больше, чем избирателей", - отметили в CNN.

За несколько часов до дня выборов Камала Харрис заявила во время выступления в Питтсбурге, что их кампания набирает силу, отметив важную роль Пенсильвании в избирательной гонке.

"Гонка еще не закончена, и мы должны закончить ее сильной. Это может быть одна из самых напряженных гонок в истории. Каждый голос имеет значение. Осталось всего несколько часов, а нам еще предстоит поработать, и, как вы уже слышали от меня, мы любим тяжелую работу", - сказала кандидат от демократов.

Харрис снова повторила свои ключевые обещания, среди которых снижение стоимости жизни, доступного жилья, ухода за детьми и пожилыми людьми, а также налоговые облегчения для рабочих и малого бизнеса. Она также пообещала поддержать законопроект о восстановлении репродуктивных прав после отмены решения Верховного суда США по делу "Роу против Уэйда".

В то время на своем заключительном митинге перед выборами Трамп обратился к своим планам относительно налоговых изменений для рабочих и пенсионеров, о чем сообщает Reuters.

"Мой план предусматривает значительное сокращение налогов для рабочих и малого бизнеса: у нас не будет налога на чаевые, налога на сверхурочные работы и налога для наших крупных пенсионеров, на выплаты по социальному обеспечению".

Он также отметил важность штата Пенсильвания в итоговом результате президентских выборов в США.

"Если мы выиграем у Пенсильвании, мы выиграем все", - сказал Трамп, выступая в Рединге.

Президентские выборы в США 2024 - что стоит знать / Инфографика Главред

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Выборы в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в четырех "спорных" штатах, как показывает опрос Times/YouGov, проведенный с 25 по 31 октября 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает хорошие отношения как с Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, так и с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По информации чиновников Офиса Президента Украины, Зеленский имеет возможность склонить Дональда Трампа на свою сторону в случае его победы на выборах, в то же время Киев продолжит сотрудничество с Вашингтоном независимо от результатов, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники среди украинских чиновников.

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