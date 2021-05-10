В США обвинили Путина в репрессиях по методу Китая

Владимир Путин / Reuters

Кремль ведет скоординированную политику в попытке уничтожения гражданского общества в России.

Как пишет американское издание The Washington Post, популярное независимое российское издание Медуза теперь обязано помечать свои материалы пояснением о присвоенном СМИ статусе иностранного агента, что является черной меткой, которая ставит издание на грань выживания.

Журналисты отмечают, что президент РФ Владимир Путин рассматривает свободную и независимую прессу как угрозу.

Авторы материала отмечают, что Путин любит изучать репрессивные методы у председателя КНР Си Цзиньпина, правительство которого пять лет назад одобрило закон об "иностранном агенте" по ограничению и наказанию неправительственных организаций.

В материале сравнивается арест в 2015 году более 300 адвокатов и активистов в Китае с с арестом в РФ Ивана Павлова, одного из самых известных российских правозащитников, который представлял оппозиционера Алексея Навального.

"В последние месяцы Путин резко обострил давление на гражданское общество, пытаясь убить Навального и уничтожить его организацию. Это кампания, которая не должна продолжаться без последствий со стороны западных правительств", - констатирует The Post.

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