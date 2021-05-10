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В США обвинили Путина в репрессиях по методу Китая

10 мая 2021, 13:57
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Владимир Путин рассматривает свободную и независимую прессу как угрозу, пишет The Washington Post.

Путина в США обвинили в репрессиях
Владимир Путин / Reuters

Кремль ведет скоординированную политику в попытке уничтожения гражданского общества в России.

Как пишет американское издание The Washington Post, популярное независимое российское издание Медуза теперь обязано помечать свои материалы пояснением о присвоенном СМИ статусе иностранного агента, что является черной меткой, которая ставит издание на грань выживания.

Журналисты отмечают, что президент РФ Владимир Путин рассматривает свободную и независимую прессу как угрозу.

Авторы материала отмечают, что Путин любит изучать репрессивные методы у председателя КНР Си Цзиньпина, правительство которого пять лет назад одобрило закон об "иностранном агенте" по ограничению и наказанию неправительственных организаций.

В материале сравнивается арест в 2015 году более 300 адвокатов и активистов в Китае с с арестом в РФ Ивана Павлова, одного из самых известных российских правозащитников, который представлял оппозиционера Алексея Навального.

"В последние месяцы Путин резко обострил давление на гражданское общество, пытаясь убить Навального и уничтожить его организацию. Это кампания, которая не должна продолжаться без последствий со стороны западных правительств", - констатирует The Post.

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Санкции США против России:

  • Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
  • Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
  • Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
  • Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
  • Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
  • Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
  • США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.
новости России Владимир Путин новости Китая
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