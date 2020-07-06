В США отказываются от знака ОК, его называют расистским символом превосходства белых

Полицейский показывает протестующему знак ОК

В США участились случаи запрета знака "OK", так как все больше людей считают его знаком расизма, превосходства белых и символом власти белых.

Последним крупным скандалом стало поведение офицера полиции штата Орегон, который, показал протестующему против движения Black Lives Matter пальцами этот знак.

Инцидент произошел во время акции протеста в Капитолии в Салеме. До этого мужчину толкнул чернокожий протестующий, из-за чего тот упал. Своим жестом полицейский хотел погасить назревающий конфликт и показать, что держит ситуацию под контролем. Получив сигнал, протестующий похлопал офицера по спине.

Свидетели протеста сообщили, что активисты, выступившие против BLM, являются членами расистского сообщества Proud Boys, однако подтверждения этому не нашлось.

Полиция штата после тщательного расследования и изучения видео с нагрудной камеры офицера отметила, что его жест не был связан с поддержкой превосходства белых: полицейский подошел к упавшему, желая убедиться, что контрпротестующий был в порядке после падения.

В знаке OK стали видеть призыв

к власти белых (White Power)

В заявлении правоохранителей сказано, что полиция осуждает расистское поведение и не допускает демонстрации белого превосходства со стороны ее офицеров и сотрудников. "Мы разделим обеспокоенность общества и его справедливое возмущение, если полицейский будет показывать оскорбительный жест", - отметили в полиции по итогам расследования.

Антидиффамационная лига добавила жест рукой "ОК" в свою базу символов ненависти.

Читайте такжеСимвол расизма: в США призвали уничтожить все изображения с "белым Иисусом"Изначально безобидный знак "OK" был использован в качестве шутки на 4chan с целью превратить жест в символ, связанный с расизмом - пользователи устроили троллинг, распространяя теорию о том, что сложенные пальцы напоминают аббревиатуру WP, которую можно расшифровать как White Power ("власть белых"). Однако в итоге обычный американский жест, ранее трактовавшийся как "всё в порядке", стали использовать и ассоциировать для выражения идей "власти белых".

"К 2019 году, по крайней мере, некоторые белые сторонники превосходства, похоже, отказались от иронического или сатирического намерения, стоящего за первоначальной троллинговой кампанией, и использовали этот символ как искреннее выражение превосходства белых", - уточняет АДЛ.

Этот жест на одной из фотографий после ареста использует печально известный австралийский стрелок Брентон Таррант, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство 51 человека в мечетях Новой Зеландии в начале прошлого года.

В игре Call of Duty больше нельзя показывать жест

Борьба с жестом из-за его расистского контекста в США набирает популярность и влияет на индустрию развлечений. Так, на днях игроки заметили, что студия Infinity Ward без предупреждений убрала из шутера Call of Duty: Modern Warfare жест "ОК", до этого предупредив, что усилит меры по борьбе с проявлениями расизма в своих онлайн-играх. Это уже не первый случай – ранее Blizzard запретила посетителям Overwatch League использовать знак.