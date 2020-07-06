УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США отказываются от знака ОК, его называют расистским символом превосходства белых

Расистская интерпретация жеста сделала его использование рискованным.

6 июля 2020, 12:16
Полицейский показывает протестующему знак ОК

В США участились случаи запрета знака "OK", так как все больше людей считают его знаком расизма, превосходства белых и символом власти белых.

Последним крупным скандалом стало поведение офицера полиции штата Орегон, который, показал протестующему против движения Black Lives Matter пальцами этот знак.

Инцидент произошел во время акции протеста в Капитолии в Салеме. До этого мужчину толкнул чернокожий протестующий, из-за чего тот упал. Своим жестом полицейский хотел погасить назревающий конфликт и показать, что держит ситуацию под контролем. Получив сигнал, протестующий похлопал офицера по спине.

Свидетели протеста сообщили, что активисты, выступившие против BLM, являются членами расистского сообщества Proud Boys, однако подтверждения этому не нашлось.

Полиция штата после тщательного расследования и изучения видео с нагрудной камеры офицера отметила, что его жест не был связан с поддержкой превосходства белых: полицейский подошел к упавшему, желая убедиться, что контрпротестующий был в порядке после падения.

ОК расизм
В знаке OK стали видеть призыв
к власти белых (White Power)

В заявлении правоохранителей сказано, что полиция осуждает расистское поведение и не допускает демонстрации белого превосходства со стороны ее офицеров и сотрудников. "Мы разделим обеспокоенность общества и его справедливое возмущение, если полицейский будет показывать оскорбительный жест", - отметили в полиции по итогам расследования.

Антидиффамационная лига добавила жест рукой "ОК" в свою базу символов ненависти.

Читайте такжеСимвол расизма: в США призвали уничтожить все изображения с "белым Иисусом"Изначально безобидный знак "OK" был использован в качестве шутки на 4chan с целью превратить жест в символ, связанный с расизмом - пользователи устроили троллинг, распространяя теорию о том, что сложенные пальцы напоминают аббревиатуру WP, которую можно расшифровать как White Power ("власть белых"). Однако в итоге обычный американский жест, ранее трактовавшийся как "всё в порядке", стали использовать и ассоциировать для выражения идей "власти белых".

"К 2019 году, по крайней мере, некоторые белые сторонники превосходства, похоже, отказались от иронического или сатирического намерения, стоящего за первоначальной троллинговой кампанией, и использовали этот символ как искреннее выражение превосходства белых", - уточняет АДЛ.

Этот жест на одной из фотографий после ареста использует печально известный австралийский стрелок Брентон Таррант, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство 51 человека в мечетях Новой Зеландии в начале прошлого года.

call of duty
В игре Call of Duty больше нельзя показывать жест

Борьба с жестом из-за его расистского контекста в США набирает популярность и влияет на индустрию развлечений. Так, на днях игроки заметили, что студия Infinity Ward без предупреждений убрала из шутера Call of Duty: Modern Warfare жест "ОК", до этого предупредив, что усилит меры по борьбе с проявлениями расизма в своих онлайн-играх. Это уже не первый случай – ранее Blizzard запретила посетителям Overwatch League использовать знак.

Call of Duty: Modern Warfare Overwatch White Power Black Lives Matter новости США
Сейчас вы просматриваете новость «В США отказываются от знака ОК, его называют расистским символом превосходства белых». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:56
Путин не пойдет войной на Украину: политолог объяснил, почему вторжения из Крыма не будет
12:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июля: кто встретит свою вторую половину
12:54
Разровняют бульдозерами: в Киеве протестуют из-за закрытия легендарного книжного рынка
12:51
В Украине с 1 июля выросли платежки за газ: стало известно, кто заплатит больше
12:51
Беременность по неделям: как развивается ребенок
12:25
Atlas Weekend запускает диванное шоу Atlas Memories
12:25
Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных
12:16
В США отказываются от знака ОК, его называют расистским символом превосходства белых Видео
12:14
Зеленский знал об угрозе коронавируса еще в январе - Данилов Видео
11:56
"Коронавирус раскочегарился": эксперт назвала сроки второй волны Covid-19 Видео
11:49
Игорь Крутой отменил фестиваль Новая волна 2020
11:33
Китай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемия
11:28
В МИД назвали сроки возвращения домой задержанных в Греции украинцев Видео
11:07
Киеву разрешили ослабить карантин
11:05
Голенькая Наоми Кэмпбелл в метро свела с ума поклонников
10:52
Тесса Томпсон высказалась в поддержку LGBTQIA
10:52
Квартиры уничтожены огнем: подробности жуткого пожара под Херсоном Видео
10:47
Во Франции назвали главную предпосылку для встречи "нормандской четверки"
10:44
Похудение на гречке: топ-3 "работающие" диеты
10:37
"Осложнения в работе головного мозга": На Бари Алибасова совершили покушение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять