В столице Армении нашли мертвой дочь путинского генерала

В Армении убили дочь путинского генерала / SKELET-info

В столице Армении Ереване было найдено тело 40-летней женщины, которая предположительно является дочерью генерал-лейтенанта ФСБ РФ, пишет местное издание Shamshyan.

В полицию об инциденте заявили около 17:40 по местному времени (16:40 по Киеву). Прибыв на место происшествия на улицу Давид Анахт, правоохранители обнаружили на балконе одного из домов труп женщины.

Кроме того рядом с телом был найден наградной пистолет ее отца.

По предварительной версии, женщина совершила самоубийство, однако также рассматриваются варианты с убийством и неосторожным обращением с оружием. Полиции предстоит провести ряд экспертиз для того, чтобы установить точную причину смерти.