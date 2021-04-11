В столице Армении нашли мертвой дочь путинского генерала

Прибыв на место происшествия на улицу Давид Анахт, правоохранители обнаружили на балконе одного из домов труп женщины.
В столице Армении Ереване было найдено тело 40-летней женщины, которая предположительно является дочерью генерал-лейтенанта ФСБ РФ, пишет местное издание Shamshyan.
В полицию об инциденте заявили около 17:40 по местному времени (16:40 по Киеву). Прибыв на место происшествия на улицу Давид Анахт, правоохранители обнаружили на балконе одного из домов труп женщины.
Кроме того рядом с телом был найден наградной пистолет ее отца.
По предварительной версии, женщина совершила самоубийство, однако также рассматриваются варианты с убийством и неосторожным обращением с оружием. Полиции предстоит провести ряд экспертиз для того, чтобы установить точную причину смерти.
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Автор: Екатерина Трохимчук