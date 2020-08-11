"Участвовала в эксперименте": Путин похвастался, что его дочери ввели скандальную вакцину от COVID-19

Владимир Путин похвастался, что его дочери ввели российскую вакцину от коронавируса / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса COVID-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.

После второго укола температура сошла на нет, высокие антитела к коронавирусу и хорошее самочувствие, рассказал глава РФ во время совещания с членами правительства, пишет Интерфакс.

По словам российского лидера, после первого укола у его дочери был температура 38, а на следующий день – немного выше 37.

"…одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", – заявил президент.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждали, что России не следует отклоняться от обычных методов тестирования вакцины на предмет безопасности и эффективности, сообщает The Washington Times.

Издание отметило, что в РФ не были проведены испытания, которые необходимы для определения безопасности и эффективности вакцины – центр Гамалеи не провел испытания третьей фазы, в ходе которой препарат испытывают на десятках тысяч добровольцев и определяют его эффективность и безопасность.

В Ассоциации организаций по клиническим исследованиям сообщили Министру здравоохранения России, что в испытаниях российской вакцины от коронавируса приняли участие менее 100 человек, говорится в письме АОКИ, которое обнародовало РБК.

"Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко – ослабленный иммунитет", – добавили в организации.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована вакцина от китайского коронавируса. Планировалось, что первыми вакцину от COVID-19 получат медработники и пожилые люди.