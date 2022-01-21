"Вашей безопасности угрожает лишь бессмысленная война с Украиной": Блинкен обратился к россиянам

Энтони Блинкен обратился к гражданам России / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада не стремятся поставить под угрозу безопасность России. Единственное, что действительно угрожает безопасности россиян, это "бессмысленная война с Украиной со всеми вытекающими из этого последствиями".

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, Блинкен напомнил об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе.

"И теперь Россия готова пойти еще дальше. Человеческие потери от возобновления агрессии со стороны России будут во много раз выше, чем мы наблюдаем на сегодняшний день. Россия оправдывает свои действия тем, что Украина каким-то образом представляет угрозу ее безопасности. Это переворачивает реальность с ног на голову. Чьи войска кого окружают? Какая страна силой завладела чужой территорией? Какая армия во много раз превосходит другую? У какой страны есть ядерное оружие? Украина здесь не агрессор. Украина просто пытается выжить", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что "никто не должен удивляться, если Россия спровоцирует провокацию или инцидент, а затем попытается использовать их для оправдания военной интервенции, надеясь, что к тому времени, когда мир поймет эту уловку, будет уже слишком поздно".

Госсекретарь США отметил, что не нужно строить предположения относительно истинных намерений президента России Владимира Путина.

Реклама

"Он неоднократно говорил нам. Он готовит почву для вторжения, потому что не верит, что Украина является суверенным государством. Он прямо сказал это президенту Бушу в 2008 году, и я цитирую: "Украина — не настоящая страна". Он сказал в 2020 году, цитирую, "украинцы и русские — один и тот же народ" (…) Таким образом, ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только о возможном вторжении и войне. Речь идет о том, имеет ли Украина право на существование как суверенное государство. Речь идет о том, имеет ли Украина право быть демократией", - говорится в заявлении.

При этом Блинкен добавил: если Россия вторгнется и оккупирует Украину, то попытки РФ превратить своих соседей в марионеточные государства, контролировать их деятельность будут активизироваться.

"Если бы я мог поговорить с русским народом, я бы сказал ему, что вы заслуживаете жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире, и никто — ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни НАТО или его члены — не стремятся поставить это под угрозу. Но что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого издержками, прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте такжеВторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - Блинкен

Как сообщал Главред, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Также Блинкен на брифинге в Киеве заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Читайте также: