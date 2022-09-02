Венгрия бунтует и против нового транша на 5 млрд евро для Украины от ЕС - Euractiv

Орбан / коллаж УНИАН

Все страны-участницы Европейского союза, кроме Венгрии, согласились предоставить 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

Как пишет Euractiv ссылаясь на свои источники, Еврокомиссия на следующей неделе сделает официальное предложение по этому поводу, несмотря на сопротивление венгерского правительства.

Ожидается, что в конце следующей недели министры экономики стран ЕС подпишут политическую декларацию в поддержку транша на 5 млрд евро.

Пакет могут официально принять на заседании Совета ЕС, которое пройдет 20 сентября в Брюсселе.

Отметим, этот транш является частью ранее согласованной помощи на 9 млрд евро, из которых 1 млрд уже получила Украина.

Позиция Венгрии

Напомним, в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто называют сторонником Москвы и Путина, обвинил Европейский Союз в том, что Брюссель, дескать, занял неправильную позицию в войне России с Украиной. Дескать, ЕС должен изменить стратегию – вместо поддержки Киева стать посредником между сторонами и разработать план по возвращению к "мирным переговорам".

Позже Орбан сделал заявление о том, что Украина, мол, не сможет победить Россию при той стратегии, которую выбрало НАТО. По его словам, нужно якобы изменить подход – без мира в Украине ЕС "будет втянут в военную ситуацию".

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