Венгрия вызвала посла Украины из-за недовольства сделкой Будапешта с Газпромом

Петер Сийярто считает позицию Украины серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.
Венгрия подписала контракт на 15 лет с российским Газпромом о поставках газа в обход Украины. В ответ на это официальный Киев решил обжаловать эту сделку. Будапешту такая реакция Украины не понравилась, поэтому посла Украины "вызвали на ковер".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто в сообщении на своей странице в Facebook отметил, что считает такую позицию Украины серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.
"Этот шаг недружелюбен после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас... Сейчас мы обратились к послу Украины в МИД", - убежден министр иностранных дел Венгрии.
Отметим, заключенный на 15 лет контракт Венгрии с Газпромом предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа.
При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал подписание Будапештом долгосрочного контракта с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины. По его словам, это соглашение ударило по украино-венгерским отношениям, и Киев готовит "соответствующий ответ".
"У нас есть страна Венгрия, которая является членом ЕС и НАТО, в то же время имеет особые отношения с Россией, и нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России", — сказал глава МИД.
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В то же время руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон сказал, что газовое соглашение России и Венгрии может привести к полной или частичной остановке транзита российского газа через украинскую территорию в Венгрию.