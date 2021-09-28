"Это удар и мы ответим": Кулеба жестко отреагировал на сделку Венгрии с российским Газпромом

Дмитрий Кулеба заявил об ударе по украино-венгерским отношениям/ Фото УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал подписание Будапештом долгосрочного контракта с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины. По его словам, это соглашение ударило по украино-венгерским отношениям, и Киев готовит "соответствующий ответ".

"У нас есть страна Венгрия, которая является членом ЕС и НАТО, в то же время имеет особые отношения с Россией, и нанесла удар по украино-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России", — сказал глава МИД в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, "это удар" со стороны Будапешта, и Киев будет "отвечать соответственно, потому что здесь не должно быть никакого сожаления и сочувствия".

Кулеба отметил, что Украина перенесла заседание межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться 29-30 сентября в Будапеште, еще до подписания соглашения между Венгрией и Россией.

"Мы знали, что туда летит российская делегация, что это соглашение будет подписано, и они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг — отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем принимать другие шаги для защиты интересов Украины в этой ситуации", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Контракт Венгрии с Газпромом и протест Украины

О договоренности между Москвой и Будапештом стало известно в конце августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не указал, какой будет стоимость газа по условиям нового контракта, однако заявил, что цена будет "намного выгоднее" по сравнению с действующими до сих пор условиями.

27 сентября правительство Венгрии приняло решение о подписании с российским концерном Газпром нового контракта на поставку газа в обход Украины, рассчитанного на 15 лет.

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон сказал, что газовое соглашение России и Венгрии может привести к полной или частичной остановке транзита российского газа через украинскую территорию в Венгрию.

МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям", — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона считает реакцию Киева попыткой внутреннего вмешательства в дела государства и аргументирует свои действия намерением обеспечить зимой отоплением свое население.