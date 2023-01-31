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ВИЧ-эксперименты над ВСУ: в русской армии выдали новый нелепый фейк

31 января 2023, 13:45
Русские пропагандисты придумали "эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией', которые якобы проводили США над бойцами ВСУ
Фейк, ВИЧ
В русской армии выдали новый нелепый фейк / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Российские пропагандисты – и военные, и гражданские – не устают упражняться в скудоумии и выдавать фейки об Украине и ВСУ. Теперь представитель российского Минобороны и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сказал о неких "экспериментах, связанных с ВИЧ-инфекцией", которые якобы проводили США над бойцами ВСУ.

"Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года. Обратите внимание, что в качестве целевых групп выступают не только "пациенты с высокой степенью риска заражения" - осужденные или наркоманы, но и представители Вооруженных сил Украины", − выдал откровенный фейк офицер армии-агрессора.

Однако, заявил Кириллов, русские якобы смогли "остановить реализацию военно-биологических программ Вашингтона" в Украине через "активные действия".

Кроме того, он заявил − из-за действий российского Минобороны США пришлось перенести "незавершенные исследования" из Украины в страны Центральной Азии и Восточной Европы.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил - представитель самого ближайшего окружения Путина по тайным каналам посылает на Запад сигналы о желании договариваться о мире.

По его словам, настроения в кремлевской элите панические. И якобы самый оппозиционно настроенный к Путину слой российского населения ‒ правительство РФ.

До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

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