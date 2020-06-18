"Кукловоды из Газпрома": в Беларуси обвинили топ-чиновников Кремля в финансировании Бабарико

В Беларуси считают, что за Бабарико стоит Россия / Мирон Климович, TUT.BY

Обнаруженные у задержанных топ-менеджеров Белгазпромбанка финансовые средства принадлежат кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико. Теперь крупные менеджеры Газпрома или вышестоящие чиновники России, которые стоят за Бабарико, опасаются, что Комитет госконтроля в ходе расследования обнаружит в этом деле их след.

Об этом заявил глава Комитета государственного контроля Беларуси Иван Тертель, сообщает БелТа.

По словам Тертеля, уголовное дело против управляющих компанией Белгазпромбанка никак не связаны с тем, что в стране стартовала президентская компания.

Также он добавил, что материальные средства, изъятые в ходе расследования данного дела, действительно принадлежат Виктору Бабарико. Эти деньги, считают в КГК, были незаконным образом выведены с территории республики Беларусь, после чего были распределены между аффилированными с Бабарико лицами.

Более того, Тертель заявил, что за выдвижением Бабарико на пост президента стоят либо топ-менеджеры Газпрома, либо крупные российские чиновники. Они опасаются того, что следы их деятельности будут обнаружены во время расследования.

"Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - напоследок подчеркнул Иван Тертель.

Напомним, в четверг, 18 июня, Комитет государственного контроля задержал кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку. Руководителей банка обвиняют в неуплате налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем.

Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, он покинул должность руководителя учреждения для того, чтобы принять участие в президентских выборах в Беларуси. Уголовное производство в отношении Белгазпромбанка начали после того, как Бабарико объявил о своих политических планах.