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Власть РФ в руках Кадырова или Пригожина приведет к распаду - эксперт

Юлия Куришко
11 мая 2023, 13:50 обновлено 11 мая, 13:59
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Эксперт рассказал, что скорее всего, если на власть будет претендовать такое лицо, как Кадыров или Пригожин, начнется реальный распад России.
Власть РФ в руках Кадырова или Пригожина приведет к распаду - эксперт
Россия без Путина: кто может прийти к власти / коллаж Главред: фото: скриншот,

Российские либералы лелеют надежду, что придет время и будет новая Россия без Путина. Но в нынешнее время все может круто измениться в другую сторону.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал о том, кто может прийти к власти Кремля и как возможное пребывание Пригожина у власти отразится на распаде страны-агрессора России.

Скорее всего, если на власть будет претендовать такое лицо, как Кадыров или Пригожин, начнется реальный распад России. Потому что другие регионы не захотят быть рядом с такими руководителями.

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"Скорейший сценарий распада России-само претендование на власть условного Кадырова или Пригожина. Все остальные варианты тоже предусматривают распад, но не такой стремительный", - отметил Кочетков.

Политический аналитик замечает, что российские либералы хотят и изменений, и сохранить Россию в текущем виде.

"То, на чем подчеркивают российские либералы – это, простите мне, сплошной бред, совершенно оторванный от реальности. Они полуметры от Земли, но в небо тоже не летят – то есть они хотят сохранить Россию в текущем виде. С ядерным оружием, большой, хоть и не очень мощной и искусной армией, с претензиями на если не мировое властвование, то огромное мировое влияние. После того, что утнула Россия это совершенно нереально, но они этого хотят. И еще они хотят каким - то образом примириться с Украиной, США и это тоже нереально", - пояснил Александр Кочетков.

Либералов разного сорта могут использовать силовики как вывеску – поставить кого-то приятного для них вроде Навального, но они не будут ничего решать.

Эксперт отмечает, что история власти в России может повториться, такие как после Сталина в России пришел коллективный Сталин во главе с Маленковым, который безуспешно пытался продолжать его линию. После этого пришел Хрущев, занявшийся развенчанием культа Сталина.

"Скорее всего, после Путина придет коллективный Путин. Не какой-то персональный, Кадыров, Пригожин, а коллективный, который будет таким же, как Путин, но будет выглядеть несколько иначе. Будет не таким запятнанным кровью. Много говорят о Патрушеве-младшем, хотя, и часто об этом говорю, в любой стране исторические циклы развиваются схожим образом",-пояснил аналитик.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков-аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ" Южное " и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Александр Кочетков уверен, что после Путина придет человек, которого мы сейчас не видим, не очень понимаем, потому что и Хрущева в свое время после Сталина мало кто воспринимал.

"То есть это будет некий человек из публичной сферы, условный Дудь, которого мы не представляем политической фигурой. Вот кто-то вроде него придет к власти и начнет развенчание культа Путина. Но это - годы, до них еще надо дожить", - добавил аналитик.

Смотрите видео интервью Александра Кочеткова Главреду:

Конфликт Пригожина

Напомним, что главарь боевиков Вагнера Евгений Пригожин пошел на открытый конфликт с Министерством обороны российских оккупантов. "Шойгу, Герасимов – твари" – он прямо и нецензурно высказался в адрес глав военного руководства РФ.

Позже Пригожин поднял вой из-за "мясорубки" в Бахмуте. Но заявил, что в связи с дефицитом боеприпасов покинут Бахмут до 10 мая и передадут захваченые позиции регулярным российским оккупантам.

Вчера главарь боевиков ПИК Вагнера Евгений Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, практически в безвыходное положение, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Кремль Владимир Путин Рамзан Кадыров Евгений Пригожин Александр Кочетков
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