Власти Германии оправдались, почему отказались передавать Украине танки

Почему Германия отказалась передавать Украине танки / коллаж фото ВСУ и ua.depositphotos.com

Власти Германии отказались помогать Украине и передавать танки, поскольку обучение украинских военных займет длительный период времени, пишет Bild со ссылкой на заявление сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля.

По его словам, в данный момент правительство ФРГ единодушно не поддерживает поставки танков Leopard II в Украину. Клингбайль отметил, что подготовка на этой технике "занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе войны".

Также он добавил, что украинские военные во время тренировок на САУ PzH 2000 сами просили, чтобы их обучение длилось дольше, чем планировалось ранее.

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Военная помощь от Германии

Напомним, Германия за неделю передала Киеву одну радиолокационную станцию COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. РЛС поможет найти 40 огневых позиций российских войск за 2 минуты. Установки Gepard стреляют со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 33 миллиметра.

В то же время федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля относительно поставки Киеву передовых немецких танков Leopard 2. Со стороны Шольца не прозвучало какой-либо конкретики, а сам он не изъявил желания изменить свою негативную точку зрения относительно передачи танков украинскому государству.

Ранее сообщалось, что Германия отказалась передавать Украине боевые танки, потому что боится ответа России на такой шаг. Генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Кевин Кюнге отметил, что власть не хочет, чтобы страна "была втянута в войну".

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