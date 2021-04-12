Военный эксперт объяснил, почему Путин сидит в бункере

Вокруг Путина зреет заговор, считает Олег Жданов/ Reuters

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что у президента РФ Владимира Путина сейчас не самые лучшие позиции. Вокруг него зреет заговор, и именно поэтому сидит в бункере.

"Путин сидит на растяжке. С одной стороны, он просто спит и видит, что российские танки стоят на украинско-польской границе и показывают дули натовцам. Это его сон. Но с другой стороны, он боится проиграть, он боится, что он сунется в Украину и потерпит поражение. И это будет его политическая смерть. Его придут и задушат в его же бункере. Потому что Акела реально промахнется", - рассказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, главная геополитическая цель США – дворцовый переворот в Кремле.

"Они хотят показать, что "Акела" недоговороспособный, он нерукопожимаемый. А окружение смотрит на Путина и говорит: "Ты что, брат, не можешь договориться? Так зачем ты нам нужен?" А тут еще в сентябре выборы в Госдуму, и у политсилы Путина не самые лучшие позиции. Почему Путин сидит в бункере и вылезает оттуда только от случая к случаю? Потому что он понимает, что вокруг него зреет заговор. Как известно, в традициях Российской империи – задушить царя подушкой, заколоть вилкой, отравить", - отметил эксперт.

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