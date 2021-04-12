Военный эксперт объяснил, почему Путин сидит в бункере

Главная геополитическая цель США – дворцовый переворот в Кремле. В самой России вокруг президента РФ также зреет заговор.
Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что у президента РФ Владимира Путина сейчас не самые лучшие позиции. Вокруг него зреет заговор, и именно поэтому сидит в бункере.
"Путин сидит на растяжке. С одной стороны, он просто спит и видит, что российские танки стоят на украинско-польской границе и показывают дули натовцам. Это его сон. Но с другой стороны, он боится проиграть, он боится, что он сунется в Украину и потерпит поражение. И это будет его политическая смерть. Его придут и задушат в его же бункере. Потому что Акела реально промахнется", - рассказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.
По его словам, главная геополитическая цель США – дворцовый переворот в Кремле.
"Они хотят показать, что "Акела" недоговороспособный, он нерукопожимаемый. А окружение смотрит на Путина и говорит: "Ты что, брат, не можешь договориться? Так зачем ты нам нужен?" А тут еще в сентябре выборы в Госдуму, и у политсилы Путина не самые лучшие позиции. Почему Путин сидит в бункере и вылезает оттуда только от случая к случаю? Потому что он понимает, что вокруг него зреет заговор. Как известно, в традициях Российской империи – задушить царя подушкой, заколоть вилкой, отравить", - отметил эксперт.
Скандальное заявление Байдена в адрес Путина
- Президент США Джо Байден 17 марта в интервью телеканалу АВС в ответ на вопрос журналиста о том, является ли российский президент Владимир Путин "убийцей", ответил утвердительно. Также он добавил, что глава РФ будет нести ответственность за вмешательство Москвы в выборы в США.
- 18 марта Россия приняла решение отозвать российского посла в США Анатолия Антонова. Дипломат прибыл в Москву для участия в переговорах о выстраивании дальнейших отношений России и Америки.
- В своем ответе Байдену президент РФ Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и сказал, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- Позже Путин вызвал Байдена на публичные дебаты. Однако президент США отказался принимать участие в мероприятии.