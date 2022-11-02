Военный самолет США нарисовал мужской половой орган в небе возле авиабазы РФ

Американский самолет нарисовал пенис в небе возле российской базы / Википедия

Экипаж американского военного самолета-заправщика KC-135 Stratotanker совершил маршрут, который по форме напоминает мужской половой орган. Это произошло в небе возле российской военной авиабазы в Сирии. Об этом сообщает La Repubblica.

Специальный рейс состоялся во вторник, 1 ноября, в двух часах к востоку от Кипра. Самолет кружил перед базой Тартус, которая является оплотом Москвы в Средиземноморье.

Пока неизвестно, был такой "рисунок" сделан случайно или намеренно. Этот самолет мог вылететь с целью дозаправки истребителей или чтобы специально вывести из себя российских военных.

Американский самолет нарисовал пенис в небе возле российской базы / Скриншот

Военная помощь Украине

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $ 275 млн. В новый транш помощи входят средства: для приобретения дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS; 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; свыше 1,3 тыс. противотанковых систем; 125 армейских внедорожников; четыре спутниковые антенны.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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