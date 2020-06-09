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Путин рассказал Меркель, как решить проблемы Украины

9 июня 2020, 19:38

Глава Кремля и канцлер Германии отметили важность активизации переговорного процесса в нормандском формате.

Меркель, Путин
Путин и Меркель обсудили Украину / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 9 июня, провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время разговора поднимался вопрос ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

В ходе разговора Путин и Меркель высказали обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей и решений "нормандской четверки", принятых во время декабрьской встречи в Париже.

Кроме того, глава Кремля и канцлер Германии отметили важность активизации переговорного процесса в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.

Также Путин в очередной раз призвал к налаживанию прямого диалога между Украиной и пророссийскими боевиками и согласованию с ними шагов по выполнению "Минска", против чего категорически выступает украинская сторона.

Читайте также"Бесит наших соседей": Кулеба озвучил "красную линию" по ДонбассуНапомним, ранее сообщалось, журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер станут официальными представителями ОРДЛО в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу.

В частности, на своей странице в социальной сети Facebook Гармаш подтвердил данную информацию.

По его словам, он начинает свою работу в политической подгруппе уже с сегодняшнего дня, 9 июня.

"Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО. Звучит страшно. На самом деле я уже пять лет говорю на всех эфирах: если уж вам так дороги Минские соглашения, а в них записано обязательство Украины "консультироваться" и "согласовывать" некоторые законопроекты с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области", то я тоже из Донецка, ведите переговоры со мной!" – написал журналист.

новости России нормандские переговоры Владимир Путин Ангела Меркель
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