Война продлится еще минимум год, военные запасы США истощаются – Bloomberg

Россия вдвое увеличила производство ракет и делает дешевые иранские дроны, а у США есть проблемы с запасами вооружений, считают американские журналисты.

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США должны усилить Украину, чтобы остановить Путина - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

США и союзники сталкиваются с проблемами запасов дронов и вооружений, в то время как Россия увеличила производство крылатых и баллистических ракет больше, чем в два раза. Если запасы закончатся, глава Кремля Владимир Путин получит веские основания полагать, что может захватить Украину. Война продлится еще как минимум год.

В материале Bloomberg говорится о том, что в США наблюдаются не только политические в виде двухпартийного противостояния, но и военные проблемы. Вторжение в Ирак и длительная война в Афганистане изнурили Штаты, тогда как Китай укрепил свои позиции. Война в Украине показала серьезную роль ракет и дронов, запасы которых на Западе истощаются. Россия нанесла массированные удары по Украине, чтобы попытаться истощить украинские запасы ракет ПВО.

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"Как только они закончатся, Владимир Путин будет иметь веские основания полагать, что сможет выйти из нынешней патаовой ситуации на поле боя и достичь своей первоначальной цели – покорить Украину", - считают журналисты.

Россия вдвое увеличила производство ракет

В статье акцентировано внимание на том, что Россия более чем вдвое увеличила производство ракет – ориентировочно до 100 в месяц. Также россияне делают свою версию дешевых иранских БПЛА. Чтобы все это сбивать, нужны сложные и дорогие системы, на производство которых у Запада могут уйти годы. Пока таких вооружений недостаточно.

"США не могут контролировать действия других. Однако ключевые решения о том, предоставлять ли Украине то, что ей на самом деле нужно, чтобы остановить автократическую экспансию России, или наращивать производство ракет и систем противовоздушной обороны, необходимых для противодействия новым военным угрозам, должен принимать Вашингтон", - отметил автор статьи.

Также в материале подчеркивается, что война в Украине продлится еще как минимум год, а для этого Киеву нужно значительное количество ракет.

"США по-прежнему являются великой державой. Если они потерпят поражение в Украине или на Ближнем Востоке, если они позволят альянсам в Европе и на Дальнем Востоке распасться, это будет исключительно вопросом выбора", - подчеркнули в Bloomberg.

Война России против Украины

У Украины есть цель на 2024 год, написали журналисты The Economist. По их мнению, ВСУ будут пытаться освободить оккупированный Крым, чтобы нарушить логистику российских оккупантов на юге.

Россия не остановится, даже если силы обороны Украины выйдут на границы 1991 года, считает министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Дипломат предлагает создать долгосрочную стратегию НАТО по сдерживанию России.

В ГУР сделали заявление о статье The Telegraph по "наступлению России на Харьковщине 15 января". В военной разведке отметили, что россияне уже проводили операции разного уровня на Купянском направлении, но безуспешно.

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