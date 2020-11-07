Война за Белый дом: Байден уверенно заявил, что выиграет президентскую гонку

Байден заявил, что выиграет выборы в США / Фото Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы. По его словам, он выигрывает Неваду и Аризону.

"Мы еще не готовы объявить о победе, но ясно, что мы выиграем эту гонку", - сказал Байден во время обращения к избирателям.

Он также добавил, что получит более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимы 270 голосов.

При этом Байден подчеркнул, что не позволит приостановить подсчет голосов. Этот процесс сейчас продолжается. Он призвал сторонников пока сохранять спокойствие и терпение. По его словам, каждый голос будет учтен.

"Мы получили свыше 74 миллионов голосов. Это на 4 миллиона больше голосов, чем у Дональда Трампа", - сказал Байден.

В то же время действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе. Трамп сказал, что мог бы сделать то же самое.

Трамп обратил внимание на то, что судебные разбирательства только начинаются.

"Джо Байден не должен неправомерно заявлять о президентстве. Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются!" - написал Трамп в своем Twitter.

Выборы президента в США – о чем сообщалось ранее:

Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно данным подсчета в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он получил 264 голоса выборщиков. Результат Трампа – 214 голосов выборщиков.

Трамп лидировал в ключевых штатах, которые обеспечивают победу на выборах, однако при дальнейшем подсчете голосов на избирательные участки стали поступать бюллетени, присланные от проголосовавших по почте избирателей. После этого расклад изменился в пользу "демократа" Джо Байдена.

Действующий глава государства Дональд Трамп стремится к тому, чтобы голоса на выборах были подсчитаны честно. Однако в случае победы в президентской гонке "демократа" Джо Байдена будет обеспечена мирная передача власти. Об этом заявил председатель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.