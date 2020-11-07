Война за Белый дом: Байден уверенно заявил, что выиграет президентскую гонку

Кандидат в президенты также убежден, что получит более 300 голосов выборщиков, в то время, как для победы необходимы 270 голосов.
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы. По его словам, он выигрывает Неваду и Аризону.
"Мы еще не готовы объявить о победе, но ясно, что мы выиграем эту гонку", - сказал Байден во время обращения к избирателям.
Он также добавил, что получит более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимы 270 голосов.
При этом Байден подчеркнул, что не позволит приостановить подсчет голосов. Этот процесс сейчас продолжается. Он призвал сторонников пока сохранять спокойствие и терпение. По его словам, каждый голос будет учтен.
"Мы получили свыше 74 миллионов голосов. Это на 4 миллиона больше голосов, чем у Дональда Трампа", - сказал Байден.
В то же время действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе. Трамп сказал, что мог бы сделать то же самое.
Трамп обратил внимание на то, что судебные разбирательства только начинаются.
"Джо Байден не должен неправомерно заявлять о президентстве. Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются!" - написал Трамп в своем Twitter.
Выборы президента в США – о чем сообщалось ранее:
- Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно данным подсчета в режиме реального времени, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он получил 264 голоса выборщиков. Результат Трампа – 214 голосов выборщиков.
- Трамп лидировал в ключевых штатах, которые обеспечивают победу на выборах, однако при дальнейшем подсчете голосов на избирательные участки стали поступать бюллетени, присланные от проголосовавших по почте избирателей. После этого расклад изменился в пользу "демократа" Джо Байдена.
- Действующий глава государства Дональд Трамп стремится к тому, чтобы голоса на выборах были подсчитаны честно. Однако в случае победы в президентской гонке "демократа" Джо Байдена будет обеспечена мирная передача власти. Об этом заявил председатель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.