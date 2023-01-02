"Войска готовятся к решающему удару": генерал сделал прогноз о переломе в войне с Россией

В случае мирных переговоров Украины с РФ, нарративов "Минска" больше не будет, поскольку Киев станет победителем в войне, отметил Вальдемар Скшипчак.

Война в Украине может завершиться в 2023 году - польский генерал / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Война России против Украины может закончиться в 2023 году. В первом квартале может произойти переломный момент в пользу Киева. К прорыву на фронте готовятся как ВСУ, так и армия российских оккупантов. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Как сообщает Wiadomosci, он сделал прогноз, согласно которому "первый квартал 2023 года станет временем прорыва" – произойдет переломный момент, в котором Украина будет победителем. По его мнению, сейчас обе армии готовятся нанести "прорывной удар".

"Это будет не последний удар, а прорыв, потому что он заставит одну из сторон захотеть сесть за стол и поговорить о мире. Обе армии готовятся к этому решающему удару. На мой взгляд, эта война закончится в 2023 году, которая закончится миром", - объяснил генерал свое видение ситуации.

Как полагает Скшипчак, если возникнут мирные переговоры, никаких аналогов Минских соглашений больше не будет, "потому что Украина выходит победителем из этой войны".

Также он добавил, что на Западе должны понимать – любые уступки Москве в итоге приведут к поражению. Условия мира – изоляции России и убеждение нейтральных стран в том, что Путин – военный преступник, с которым не нужно вести переговоры.

"Со стороны Украины не может быть никаких уступок, пока проблема у России, и именно Россия должна уступить", - подчеркнул Вальдемар Скшипчак.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сказал, что оккупант РФ не собирается останавливать свою агрессию и проводит подготовку к продолжению войны против Украины. Он призвал Запад усилить поддержку украинского государства.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что Украина способна переломить ход боевых действий на Донбассе. Но для этого украинским войскам нужны РСЗО HIMARS и MLRS.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украине для освобождения всех своих территорий в рамках границ 1991 года нужны дальнобойные ракеты. По его словам, армия нуждается в ракетах с дальностью пуска 200-300 километров.

Смотрите видео ТСН - Арестович сделал прогноз на 2023 год

Другие новости: