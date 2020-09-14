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Войска МВД на помощь Лукашенко: Песков сделал заявление о решении Кремля

14 сентября 2020, 21:19

Путин и Лукашенко достигли договоренностей по российским силовикам.

Песков
Силовики вернутся на место своей дислокации - Песков/ Reuters

Президент России Владимир Путин и глава РБ Александр Лукашенко договорились о том, что резерв российских силовиков пока не будет отправлен на помощь Минску.

Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, сообщает RT.

По его словам, силовиков не будут переправлять через российско-белорусскую границу.

"Путин и Лукашенко договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, отведут к местам постоянной дислокации", - цитируют Пескова российские журналисты.Читайте также"Рука не дрогнет": Лукашенко назвал условия для ввода войск РФ в Беларусь

  • Напомним, в середине августа, в разгар протестов в Беларуси, избранный по версии ЦИК президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Россия в рамках договора ОДКБ будет готова ввести войска на территорию республики по первому требованию Минска.
  • У Путина заявили, что Россия действительно может оказать всестороннюю военную помощь Беларуси. Однако это возможно только в случае внешней военной интервенции.
  • Президент РФ Владимир Путин позже сказал, что Россия уже подготовила специальное подразделение на базе МВД, которое будет отправлено в Беларусь при условии начала массовых беспорядков в стране.
  • Политолог Тарас Загородний, анализируя подобное развитие событий, акцентировал внимание на том, что Россия не сможет пойти на прямой ввод регулярных войск в Беларусь. Такие мероприятия обернутся для Кремля колоссальными проблемами.

новости России Владимир Путин Дмитрий Песков новости Беларуси
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