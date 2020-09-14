Войска МВД на помощь Лукашенко: Песков сделал заявление о решении Кремля

Путин и Лукашенко достигли договоренностей по российским силовикам.
Президент России Владимир Путин и глава РБ Александр Лукашенко договорились о том, что резерв российских силовиков пока не будет отправлен на помощь Минску.
Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, сообщает RT.
По его словам, силовиков не будут переправлять через российско-белорусскую границу.
"Путин и Лукашенко договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, отведут к местам постоянной дислокации", - цитируют Пескова российские журналисты.Читайте также"Рука не дрогнет": Лукашенко назвал условия для ввода войск РФ в Беларусь
- Напомним, в середине августа, в разгар протестов в Беларуси, избранный по версии ЦИК президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Россия в рамках договора ОДКБ будет готова ввести войска на территорию республики по первому требованию Минска.
- У Путина заявили, что Россия действительно может оказать всестороннюю военную помощь Беларуси. Однако это возможно только в случае внешней военной интервенции.
- Президент РФ Владимир Путин позже сказал, что Россия уже подготовила специальное подразделение на базе МВД, которое будет отправлено в Беларусь при условии начала массовых беспорядков в стране.
- Политолог Тарас Загородний, анализируя подобное развитие событий, акцентировал внимание на том, что Россия не сможет пойти на прямой ввод регулярных войск в Беларусь. Такие мероприятия обернутся для Кремля колоссальными проблемами.
Автор: Андрей Ганжа