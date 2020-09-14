Войска МВД на помощь Лукашенко: Песков сделал заявление о решении Кремля

Силовики вернутся на место своей дислокации - Песков/ Reuters

Президент России Владимир Путин и глава РБ Александр Лукашенко договорились о том, что резерв российских силовиков пока не будет отправлен на помощь Минску.

Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, сообщает RT.

По его словам, силовиков не будут переправлять через российско-белорусскую границу.

"Путин и Лукашенко договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, отведут к местам постоянной дислокации", - цитируют Пескова российские журналисты.Читайте также"Рука не дрогнет": Лукашенко назвал условия для ввода войск РФ в Беларусь