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Войска НАТО в Украине и усиление в Восточной Европе: в Альянсе призвали Россию к уступкам

26 января 2022, 07:10
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Сильное сдерживание – лучший способ предупредить нападение на любого союзника по НАТО, сказал Йенс Столтенберг.

Столтенберг
НАТО не будет размещать свои войска в Украине – Столтенберг / УНИАН

Североатлантический альянс не собирается размещать свои войска на территории Украины, однако намерен продолжить укрепление боевой готовности, причем в Восточной Европе. Поэтому военно-политический блок усилил присутствие на востоке, в Черноморском и Балтийском регионах. Сильное сдерживание является лучшим способом предотвратить нападение на страны НАТО. Ситуацию с угрозой Киеву все еще можно решить при помощи дипломатии, если Россия пойдет на деэскалацию и переговоры с Альянсом. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В интервью CNN он рассказал о том, что войск НАТО в Украине не будет, а в блоке должны быть уверены в своей способности защитить всех союзников в Альянсе.

"НАТО не будет размещать боевые подразделения НАТО в Украине, но мы должны быть уверены, что не возникнет недоразумения по поводу нашей готовности, нашей преданности защите всех союзников, особенно в восточной части Альянса", - отметил Столтенберг.

Также он добавил, что по этой причине коллективный блок безопасности Запада усилил свое присутствие в Черноморском и Балтийском регионах. В Альянсе изучают возможность дополнительного укрепления на юго-востоке.

"Сильное сдерживание - лучший способ предотвратить любое нападение на любого союзника по НАТО и лучший способ предотвратить конфликт", - сказал глава организации.

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Читайте такжеУгроза вторжения РФ: НАТО перебрасывает корабли и истребители на ВостокТакже Столтенберг подчеркнул, что кризисную ситуацию с войсками РФ у границ Украины все еще можно решить при помощи дипломатии, однако для этого России следует "добросовестно участвовать в переговорах с НАТО" и союзниками по Альянсу.

Угроза военного вторжения РФ в Украину

В Белом доме ранее со ссылкой на американскую разведку заявили о том, что Россия может готовить план по военному вторжению в Украину при использовании сценария нападения на боевиков "ЛДНР" на Донбассе "под чужим флагом". Ситуация может быть использована в качестве повода для запуска наступления на украинское государство.

Журналисты CNN опубликовали материал с данными Минобороны Украины, согласно которому неподалеку от украинских границ сконцентрировано уже более 127 тысяч российских войск. В оборонном ведомстве допускают сценарий ракетных ударов со стороны РФ по объектам стратегической важности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение войск России в приграничных с Украиной территориях – "меры предосторожности". Москва якобы обеспокоена сложной ситуацией в регионе и действиями НАТО.

Глава Белого дома Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина о небывалых санкциях против Москвы в случае военной атаки на Украину. Российским банкам могут запретить работать с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что во власти Украины на фоне сведений о санкциях США против России, дескать, могут пойти на силовой сценарий по освобождению оккупированных территорий Донбасса.

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