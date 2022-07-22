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Войска РФ атакуют Углегорскую ТЭС, враг в районах вокруг Краматорска и Северска – разведка Британии

22 июля 2022, 10:15

Россия продолжает атаковать позиции сил обороны Украины на Донбассе.

С-300 войска РФ
Россия стала больше применять на войне против Украины комплексы ПВО для поддержки своих атак на земле / Коллаж УНИАН, Википедия

Оккупационная армия России продолжает пытаться штурмовать Углегорскую электростанцию. Вражеская артиллерия концентрируется в районах вокруг Краматорска и Северска Донецкой области. Захватчики на войне против Украины увеличили использование ракет средств противовоздушной обороны для наземных атак из-за острой нехватки специализированных ракет для такого военного назначения. Комплексы С-300 и С-400 развернуты россиянами неподалеку от украинской границы. Использование ракет, предназначенных для уничтожения самолетов, может привести к жертвам среди гражданского населения. Такие ракеты могут не попадать по военным целям. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке британской разведки говорится о том, что ВСУ отражают попытки штурма российскими войсками Углегорской электростанции. Вражеская артиллерия по-прежнему концентрируется в районах вокруг Краматорска и Северска.

Читайте такжеЛавров объявил о "хотелках" РФ захватить Донбасс, Херсонщину, Запорожчину и другие регионы УкраиныКроме того, как указывается в сообщении, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сказал о том, что войска РФ в июле применили 7 зенитно-ракетных комплексов для нанесения ударов по объектам инфраструктуры, энергетическим объектам и складам.

Согласно данным разведки Великобритании, Россия стала больше использовать ракеты ПВО для поддержки своих наземных атак. Причина – острая нехватка специализированных ракет для атак на земле. Оккупанты недалеко от границы Украины развернули стратегические системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, которые предназначены для уничтожения самолетов и ракет.

Специалисты акцентировали внимание на том, что такое оружие может серьезно угрожать войскам в открытых зданиях, но вряд ли сможет нанести значительный урон укрепленным конструкциям. Данное вооружение может не попадать по военным целям, что может привести к жертвам среди мирного населения.

Читайте такжеВСУ и дальнобойная артиллерия научат географии Лаврова: Подоляк разнес планы РФ по захвату Украины"Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи мало подготовлены для таких миссий", - подчеркнули в разведке Великобритании.

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Война России против Украины на Донбассе

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный ранее сделал заявление о том, что войска России в Донецкой и Луганской областях атакуют украинские военные силы. Оккупанты пытаются вытеснить подразделения ВСУ с их позиций на севере Донбасса.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что войска РФ продолжают свои атаки на Донбассе. Однако из-за отсутствия сил и средств они не могут отправиться в наступление. После захвата Северодонецка и Лисичанска, несмотря на давление в районе Славянска и Бахмута, наступательная активность оккупантов снизилась.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что войска РФ пока не могут пойти на эскалацию войны против Украины. У них нет для этого возможностей. Захватчики сталкиваются со сложностями, они уже вторую неделю не могут перейти к наступлению на Донецком направлении.

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