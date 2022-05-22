Войска РФ усиливаются к северу от Харькова и на восток к Изюмскому направлению – ISW

Российские войска усиливаются в Харьковской области, чтобы не допустить выхода ВСУ на границу с РФ - ISW / Reuters

Оккупационная армия России на севере Харьковской области удержала свои позиции для предотвращения дальнейших контрнаступательных действий ВСУ по направлению к украинско-российской границе. Захватчики собираются укрепить свою группировку вокруг Харькова неустановленными элементами 1-й гвардейской танковой армии. Оккупанты усиливают свое присутствие к северу от города и на восток в сторону российских частных военных компаний, которые направляются к Изюму. Действия россиян в Изюмском районе указывают на их стремление к наступлению южнее данного направления.

В американском Институте изучения войны (ISW) пишут, что войскам РФ удалось сохранить свои позиции к северу от Харькова, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе. При этом ситуация указывает на намерение россиян усилить свою группировку на данном направлении.

"Российские войска сохранили свои позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Украины к российской границе, и 21 мая нанесли воздушные и артиллерийские удары к северу от Харькова. В Генштабе Украины отметили, что Россия намерена усилить свою группировку вокруг Харькова неустановленными элементами 1-й гвардейской танковой армии. "Министр внутренних дел" "ЛНР" также заявил, что его личный состав действует в Волчанске на севере Харьковской области", - отмечают эксперты.

Специалисты отмечают, что оккупанты укрепляют свои позиции не только к северу от города Харькова, но и на востоке в направлении российских частных военных компаний, двигающихся к Изюму.

"Эти сообщения указывают на то, что российские силы усиливают свое присутствие к северу от Харькова, чтобы удерживать свои нынешние позиции и отбрасывать потенциальное продвижение украинских войск дальше на север к международной границе и на восток в сторону российских ПВК, направляющихся к Изюму", - указывают в ISW.

Также в Институте добавили, что 21 мая войска РФ достигли определенного продвижения к юго-востоку от Изюма и собираются возобновить свое наступление в направлении Славянска Донецкой области. Вероятно, они собираются атаковать южнее Изюма.

Читайте такжеТяжелое оружие Запада для ударов по армии России: танки из Польши уже у ВСУ в Харьковской области"Российские войска дополнительно обстреляли Великую Камышеваху к юго-западу от Изюма и Долгенькое к юго-востоку от Изюма, что указывает на то, что они планируют продолжить наступательные действия южнее Изюма", - подчеркнули в Институте изучения войны.

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Армия Украины освобождает Харьковскую область от войск РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая заявил о начале контрнаступательных действий на Харьковском и Изюмском направлениях.

Силы обороны Украины освободили ряд населенных пунктов на севере Харьковской области. Они выбили оккупантов, в том числе, из Циркунов, откуда российские войска обстреливали Харьков.

Бойцы 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая вышли на участок границы с Россией в Харьковской области.

В Генеральном штабе ВСУ 21 мая заявили, что оккупанты РФ обстреляли из авиации и артиллерии населенные пункты Черноглазовка, Дементиевка и Терновая в Харьковской области. Захватчики пытаются не допустить продвижения ВСУ к границе с РФ.

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