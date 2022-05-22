УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Войска РФ усиливаются к северу от Харькова и на восток к Изюмскому направлению – ISW

22 мая 2022, 11:43

Обстрелы Великой Камышевахи и Долгенького указывают на планы России по наступлению южнее Изюма, считают специалисты.

войска России
Российские войска усиливаются в Харьковской области, чтобы не допустить выхода ВСУ на границу с РФ - ISW / Reuters

Оккупационная армия России на севере Харьковской области удержала свои позиции для предотвращения дальнейших контрнаступательных действий ВСУ по направлению к украинско-российской границе. Захватчики собираются укрепить свою группировку вокруг Харькова неустановленными элементами 1-й гвардейской танковой армии. Оккупанты усиливают свое присутствие к северу от города и на восток в сторону российских частных военных компаний, которые направляются к Изюму. Действия россиян в Изюмском районе указывают на их стремление к наступлению южнее данного направления.

В американском Институте изучения войны (ISW) пишут, что войскам РФ удалось сохранить свои позиции к северу от Харькова, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе. При этом ситуация указывает на намерение россиян усилить свою группировку на данном направлении.

"Российские войска сохранили свои позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Украины к российской границе, и 21 мая нанесли воздушные и артиллерийские удары к северу от Харькова. В Генштабе Украины отметили, что Россия намерена усилить свою группировку вокруг Харькова неустановленными элементами 1-й гвардейской танковой армии. "Министр внутренних дел" "ЛНР" также заявил, что его личный состав действует в Волчанске на севере Харьковской области", - отмечают эксперты.

Специалисты отмечают, что оккупанты укрепляют свои позиции не только к северу от города Харькова, но и на востоке в направлении российских частных военных компаний, двигающихся к Изюму.

"Эти сообщения указывают на то, что российские силы усиливают свое присутствие к северу от Харькова, чтобы удерживать свои нынешние позиции и отбрасывать потенциальное продвижение украинских войск дальше на север к международной границе и на восток в сторону российских ПВК, направляющихся к Изюму", - указывают в ISW.

Также в Институте добавили, что 21 мая войска РФ достигли определенного продвижения к юго-востоку от Изюма и собираются возобновить свое наступление в направлении Славянска Донецкой области. Вероятно, они собираются атаковать южнее Изюма.

Читайте такжеТяжелое оружие Запада для ударов по армии России: танки из Польши уже у ВСУ в Харьковской области"Российские войска дополнительно обстреляли Великую Камышеваху к юго-западу от Изюма и Долгенькое к юго-востоку от Изюма, что указывает на то, что они планируют продолжить наступательные действия южнее Изюма", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Смотрите онлайн новости Харькова

Армия Украины освобождает Харьковскую область от войск РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая заявил о начале контрнаступательных действий на Харьковском и Изюмском направлениях.

Силы обороны Украины освободили ряд населенных пунктов на севере Харьковской области. Они выбили оккупантов, в том числе, из Циркунов, откуда российские войска обстреливали Харьков.

Бойцы 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая вышли на участок границы с Россией в Харьковской области.

В Генеральном штабе ВСУ 21 мая заявили, что оккупанты РФ обстреляли из авиации и артиллерии населенные пункты Черноглазовка, Дементиевка и Терновая в Харьковской области. Захватчики пытаются не допустить продвижения ВСУ к границе с РФ.

Главред рекомендует:

новости Харькова ВСУ войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:43

Войска РФ усиливаются к северу от Харькова и на восток к Изюмскому направлению – ISW

11:37

Миф о силе армии России рассыпается: почему РФ проигрывает войну в Украинемнение

11:17

В Турции проректор ХНУ им. Каразина убил своих детей и ранил женуФото

11:15

"На звания не посмотрю": Потап обещает разобраться с народным артистом Украины Басковым

11:07

Голливудская звезда на Каннском кинофестивале поддержала Украину упоительным сине-желтым нарядомВидео

Реклама
10:52

Войска России атаковали Северодонецк с 4 направлений: ВСУ отбили удар врага – ГайдайВидео

10:32

"Украинцев бросают на украинцев": Арестович назвал потери среди мобилизованных в "ЛДНР"Видео

10:05

Украина требует оружия: разговоры с РФ не помогут, надо вернуть ее в адекватное состояние – ПодолякВидео

10:01

Военный эксперт объяснил, почему масштабное контрнаступление украинской армии под вопросом

09:39

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день святого Николая Чудотворца и как не попасть в бедуВидео

09:29

РФ развернула Искандеры у границы с Украиной и вывела в море две трети боеспособных подводных лодок

09:29

В Латвии избили парня с украинским флагом на плечах: нападавшего быстро отыскали и задержали

09:16

Очередей не будет: почему всеобщая мобилизация не даст преимущества Кремлюмнение

08:45

Хотел спеть Путину песню "Мы никогда больше не будем вместе": Блинкен пошутил над хозяином Кремля

08:39

"Победил рак, но потерял связь с людьми": режиссер Оливер Стоун рассказал о болезни Путина

08:24

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – подарок судьбы, Козерогам – важный человек

08:12

Быстро война в Украине не закончится будет: эксперты назвали причины - ВВС

08:03

Партизаны подключились к ВСУ на Запорожье: уничтожили артиллерию и "глушилку" связи

07:31

День святого Николая Чудотворца 22 мая: душевные поздравления и картинки к празднику

07:23

Оккупанты хотят захватить оставшиеся районы Херсонщины и пробиться к Запорожью - западные эксперты

Реклама
07:00

День святого Николая Вешнего 22 мая: что делать в его праздник в мае

06:38

Арестович назвал одну из главных задач России на теперешнем этапе войныВидео

06:29

Стальная фига для Путина: почему Западу нельзя допустить победы Россиимнение

05:40

Украина уничтожит Крымский мост, если будет операция по Крыму – ЗагороднийВидео

05:10

Как выглядит танцующий ковер из Kalush Orchestra без маски - МС КилимМэн в реальной жизни

04:49

Каких женщин выбирают мужчины: главные два качества

04:30

Дали пожизненное: звезде Побега из Шоушенка Моргану Фримену запретили въезд в РФ

04:10

На Украину налетит ураган и ударит "мороз": синоптики предупредили о мощном штормеВидео

03:56

Свадьба во время войны: судья Мастер-шеф вышла замуж

03:35

Когда в Украине "разрулят" топливный кризис: эксперт назвал сроки и способы

03:31

Как быстро и качественно отмыть духовку от жира и нагара

03:19

Алла Пугачева прокомментировала развод с Максимом Галкиным

03:01

Женский гороскоп на неделю 23-29 мая: Овнам – исполнение желаний, Львам – враги, Козерогам – зависть

02:14

Самоубийство или "хлопок" в бункере на Урале: аналитик спрогнозировал судьбу Путина

01:35

Военный эксперт объяснил, почему Кремль бросает в бои на Донбассе "вагнеровцев"

01:28

"Путин отравлен": Даша Астафьева в одном одеяле сделала пикантное предсказаниеВидео

00:31

"Нацисты сами все разбомбили": Макаревич прокомментировал расстрел эко-парка в Харькове рашистами

00:26

Сложная ситуация: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк -ЗеленскийВидео

00:01

В Рубежном буряты по-варварски выловили из озера декоративных карпов и съели

21 мая, суббота
23:31

Полякова и другие получили жесткий ответ: Федишин набросилась на коллег за критикуВидео

Реклама
23:27

ВСУ остановили российское наступление в районе Гуляйполя, идут бои - Арестович

23:12

Россия 85 дней воюет не с НАТО, а с Украиной: диалога не будет, пока Москва не прозреет – ПодолякВидео

23:03

Маша Ефросинина показала прощальный подарок от мужа

22:59

Искала в поле среди трупов: мама украинского бойца вывезла сама тело сына в багажнике из-под ХерсонаВидео

22:51

В Мариуполе рашисты создают "добровольные" дружиныВидео

22:25

Войска РФ форсировали Северский Донец: ВСУ нанесли удар по врагу и разнесли понтонную переправуВидео

22:22

Оккупанты убили известного украинского футболистаВидео

22:09

Нет воли: Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП - Bild

21:39

Певица Камалия рассказала, зачем во время войны обращался к ней Владимир ЗеленскийВидео

21:26

Американские гаубицы М777 отправляются из США на помощь ВСУ для борьбы с войсками РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять