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ВОЗ осудила богатые страны в "продлении пандемии" из-за накопления COVID-вакцин

8 сентября 2021, 07:57
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Неспособность государств справедливо распределять ресурсы подпитывает вспышку "ковида" во всем мире, уверены в организации.

вакцинация
В ЕС полностью вакцинированы 57% населения. / УНИАН

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвинила богатые страны за накопление вакцин против коронавируса, а также средств лечения и защитного оборудования, заявив, что такие действия "продлевают пандемию".

С таким заявлением выступила Мария Ван Керхов, руководительница подразделения ВОЗ по новым болезням. По ее словам, накопление вакцин "не просто несправедливо, не просто аморально, но и продлевает пандемию", передает телеканал CNBC.

По данным ООН, Европейский союз полностью привил 57% своего населения и вводит бустерные дозы во Франции и Великобритании. При этом в Африке полностью вакцинированы только 3% населения.

Напомним, на днях Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне. Ежедневно в мире фиксируется около 4,5 млн случаев инфекции COVID-19. Каждый день от нее умирает 72-78 тысяч людей.

Ранее американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от ковида. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых опасных штаммов.

В то же время, уже вакцинированным двумя дозами лицам вводили 50 микрограмм препарата, хотя первые две дозы традиционно ввели по 100 мкг. При этом уровень антител приблизился к уровню, который наблюдается у ранее невакцинированных людей, которые получили две 100-микрограммовые дозы.

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