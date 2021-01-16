Возвращение Навального в Россию: сторонников оппозиционера задерживает полиция

Алексей Навального могут задержать по прибытию в Россию / Reuters

Накануне возвращения оппозиционного политика Алексея Навального в Москву российская полиция задерживает его сторонников. Правоохранители опасаются возможных беспорядков в связи с приездом оппозиционера в Россию.

Как сообщает Медиазона в субботу, 16 января, в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов сняли с поезда координатора штаба Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга. Они направлялись в Москву, чтобы встретить в аэропорту Алексея Навального. Их задержали в тамбуре поезда и повезли в отдел полиции №76 с целью установления личности.

Кроме того, о своем задержании рассказал редактор Telegram-канала Объектив реалий Андрей Макашов. В полиции утверждают, что им поступила информация о планировании Макашовым беспорядков в Москве.Читайте такжеРусская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФ

Издание подчеркивает, что 15 января задержали еще нескольких активистов, которые намеревались встретить Навального в столице. Активистку Александру Шашок оставили на ночь до суда, ей инкриминируют административное правонарушение.

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