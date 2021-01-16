Возвращение Навального в Россию: сторонников оппозиционера задерживает полиция

Навальный должен вернуться в Москву вечером, 17 января.
Накануне возвращения оппозиционного политика Алексея Навального в Москву российская полиция задерживает его сторонников. Правоохранители опасаются возможных беспорядков в связи с приездом оппозиционера в Россию.
Как сообщает Медиазона в субботу, 16 января, в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов сняли с поезда координатора штаба Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга. Они направлялись в Москву, чтобы встретить в аэропорту Алексея Навального. Их задержали в тамбуре поезда и повезли в отдел полиции №76 с целью установления личности.
Кроме того, о своем задержании рассказал редактор Telegram-канала Объектив реалий Андрей Макашов. В полиции утверждают, что им поступила информация о планировании Макашовым беспорядков в Москве.Читайте такжеРусская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФ
Издание подчеркивает, что 15 января задержали еще нескольких активистов, которые намеревались встретить Навального в столице. Активистку Александру Шашок оставили на ночь до суда, ей инкриминируют административное правонарушение.
Алексей Навальный новости
- Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный с 22 августа 2020 года находился на лечении в Германии после отравления химическим веществом Новичок.
- Федеральная служба исполнения наказания вызывала Навального в свой московский филиал 29 декабря. В случае неприбытия ему обещали изменить условный срок на реальный.
- 13 января Навальный заявил о возвращении в Россию. По словам политика, он должен прилететь в Москву 17 января.
- В тот же день в Сети были опубликованы документы, из которых стало известно, что Алексея Навального 29 декабря объявили в розыск. Как утверждают в ФСИН, политик перестал являться на вызовы службы исполнения наказаний для прохождения мероприятий по контролю, которые он вынужден проходить из-за условной судимости по делу компании Ив Роше.
- 14 января в ФСИН заявили, что по прибытию на территории России Алексея Навального намерены арестовать.