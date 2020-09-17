Все каратели Лукашенко попадут в "черный список" - заявление Тихановской

Светлана Тихановская / Reuters

Протесты в Беларуси - лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о подготовке т.н. "черного списка" сотрудников силовых структур страны, причастных к эскалации насилия против участников акций протеста

Об этом она сообщила на собственном канале в мессенджере Telegram.

По словам Тихановский, перечень имеет рабочее название "список Тарайковского", поскольку первой жертвой произвола белорусских силовиков стал Александр Тарайковский.

"Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом Черная книга Беларуси", — заявила она.

Кроме того, по словам Тихановской, в список войдут сотрудники силовых ведомств, которые причастны к пыткам и издевательствам над задержанными в следственных изоляторах и тюрьмах.

"Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться. Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа. В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания ", — заявила она.

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