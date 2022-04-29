"Всех убивать - детей и женщин": оккупанты планируют "вытравить" всю Украину

Оккупанты планируют полное уничтожение украинцев / Reuters

Российские оккупанты заявляют о намерениях уничтожить все население Украины и стереть нашу страну с лица земли.

Об этом идет речь в очередном перехвате переговоров захватчиков, который публикует Службы безопасности Украины.

Один из оккупантов – контрактник РФ Иван Клименко заявляет о том, что Россия должна уничтожить Украину полностью.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с лица земли стереть", - говорит оккупант.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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