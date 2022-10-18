Встреча Зеленского с Путиным в Турции: у Эрдогана назвали главное условие

В Турции прокомментировали вероятность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Советник президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал вероятность встречи президентов Украины и РФ, которую пытался организовать Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, на сегодня предпосылок для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина нет, заявил он в интервью турецкому каналу A Haber.

Вместе с тем представитель администрации Эрдогана обратил внимание на то, что украинская сторона говорит о невозможности встречи до прекращения аннексии территории Украины.

"Приглашение нашего президента все еще в силе. После решения об аннексии Путин благосклонно относится к встрече, а украинская сторона правильно говорит, что мы не будем встречаться до прекращения аннексии", - отметил Калын.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что прекращение конфликта между Киевом и Москвой должно быть достигнуто с соблюдением принципа территориальной целостности Украины.

"Турция - единственная страна, которая прилагает усилия и призывает к решению. Существует подход, при котором нужно сломать России руки и крылья и уменьшить ее силу. Это только продлит войну", - добавил советник Эрдогана.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

Читайте еще: